شاعران و مداحان به آسيب شناسي مرثيه سرايي و مداحي مي پردازند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر اين جلسه روز دوشنبه پنجم دي ماه ساعت 20-18 در سالن اتاق آبي حوزه هنري استان تهران واقع در ميدان آرژانتين ، بلوار بيهقي برگزار خواهد شد .

" آيين آيينه ها " با هدف ايجاد تقويت هاي اشعار مداحان و جريان سازي سالم در اين گونه اشعار و نقد و آسيب شناسي اشعار رايج در مورد ائمه اطهار برگزار مي شود ، اين جلسات صميميتي بين شاعران و مداحان اهل بيت ايجاد مي كند وبرخي ازآفات اشعارمداحان را برطرف كرده و بر غناي علمي آنان مي افزايد .

در اين جلسات كه به صورت هفتگي برگزار خواهد شد شاعران برجسته مباحث نقد و آسيب شناسي و باز تعريفي شعر آييني را مورد بررسي قرار مي دهند.