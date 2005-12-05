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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۴۰

در نشست هاي هفتگي" آئين آيينه ها "

شاعران و مداحان به آسيب شناسي مرثيه سرايي و مداحي مي پردازند

شاعران و مداحان به آسيب شناسي مرثيه سرايي و مداحي مي پردازند

" آييين آيينه ها " عنوان نشست هاي هفتگي شاعران و مداحان است كه با هدف آسيب شناسي مرثيه سرايي و مداحي ؛ به همت حوزه هنري استان تهران برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر اين جلسه روز دوشنبه پنجم  دي ماه ساعت 20-18 در سالن اتاق آبي حوزه هنري استان تهران واقع در ميدان آرژانتين ، بلوار بيهقي برگزار خواهد شد .

" آيين آيينه ها " با هدف ايجاد تقويت هاي اشعار مداحان و جريان سازي سالم در اين گونه اشعار و نقد و آسيب شناسي اشعار رايج در مورد ائمه اطهار برگزار مي شود ، اين جلسات صميميتي بين شاعران و مداحان اهل بيت ايجاد مي كند وبرخي ازآفات اشعارمداحان را برطرف كرده و بر غناي علمي آنان مي افزايد .

در اين جلسات كه به صورت هفتگي برگزار خواهد شد شاعران برجسته مباحث نقد و آسيب شناسي و باز تعريفي شعر آييني را مورد بررسي قرار مي دهند.

کد مطلب 261742

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