در زمينه مشكلات مالي ايران خودرو بزرگ نمايي شده است

مصطفي سيد هاشمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: بحراني در شركت ايران خودرو وجود ندارد و برخي از اعضاء كميسيون صنايع بزرگ نمايي كرده اند.

وي با اشاره به گردش مالي 6 هزار ميليارد توماني ايران خودرو افزود: در اين ميان اگر اين شركت چنانچه باكسري 150 ميليارد توماني مواجه شود كه بحران مالي محسوب نمي شود.

رييس كميسيون صنايع و معادن تصريح كرد: در حال حاضرايران خودرو در زمينه طرح هاي جديدي سرمايه گذاري كرده از جمله پژو 206 صندوقداربا 100 ميليارد تومان كه رسيدن به خط توليد و برگشت سرمايه مستلزم زمان است.

وي خاطرنشان كرد: مدير عامل ايران خودرو با حضوردر كمسيون صنايع و معادن به ارايه گزارشي در زمينه طرح هاي جديد ، صادرات و سرمايه گذاري در كشورهاي خارجي پرداخت كه قرار است در زمينه ساختار مالي نيز به ارايه گزارش بپردازد.

به گفته وي، مشكل مالي گروه صنعتي ايران خودرو با اجراي طرح هاي جديد و بازگشت سرمايه مورد نياز كه صرف هزينه هاي اين طرح ها بوده بر مي گردد و جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد.