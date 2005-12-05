امداد رساني در زلزله تهران به حداقل زمان مي رسد

حميدرضا دهقان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در صورت وقوع زلزله در تهران، تمام راه هاي ارتباطي در شهر قطع مي شود بنابراين امداد رساني حلقه مركزي شهر به آساني انجام نخواهد شد.

وي اظهار داشت: در صورت عدم وجود سوله هاي شهري، امدادگران زمان بسيار طولاني را براي امداد رساني نياز خواهند داشت بنابراين بايد فضاهايي همراه با تجهيزات امدادي در شهر وجود داشته باشند زيرا توزيع 49 قلم كالاي امدادي نظير چادر، پتو، زير انداز و مواد خوراكي بايد در ساعات اوليه حادثه صورت گيرد.

مديرعامل جمعيت هلال احمر استان تهران گفت: در صورت قطع راههاي ارتباطي توزيع كالاهاي ضروري و امدادي امكان پذير نخواهد بود بنابراين امداد رساني در حلقه اصلي شهر بايد از اين طريق اين فضاهاي امدادي كه سوله ها آن را ايجاد مي كنند صورت گيرد زيرا در اين صورت تهران به شهرك هاي كوچك تقيسم مي شود به گونه اي كه در هر كدام از اين شهرك ها، اقلام امدادي به صورت آماده وجود دارد.

وي ادامه داد: در كنار سوله ها بايد باند هلي كوپتر وجود داشته باشد چون حمل و نقل مصدومان در صورت قطع راههاي ارتباطي بسيار مشكل مي شود بنابراين امداد رساني هوايي بسيار مناسب است.

دهقان افزود: بايد در كنار سوله هاي شهري فضاي آموزشي كوچك براي ارائه آگاهي هاي لازم به مردم ايجاد شود تا زمينه جذب وسازماندهي امدادگران تيم هاي محله نيز فراهم شود.

وي گفت: بايد براي 550 محله تهران، حداقل 550 تيم امدادگر محله وجود داشته باشد كه هم اكنون شهرداري هاي برخي مناطق نظير 2، 4،6،7، 16و 20 اين فضاهاي آموزشي را فراهم كرده اند اما بايد اين آموزشها به تمامي محله ها گسترش يابد.