سومين جلسه محاكمه صدام پس از يك هفته وقفه در بغداد

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جلسه دادرسي جنايات صدام امروز ساعت 11 به و قت محلي با معرفي هشت تن از متهمان آغاز شد . صدام كه به عنوان آخرين متهم معرفي شده بود با قرآني در دست وارد دادگاه شد .



در اين نشست ، وكلاي مدافع صدام از جمله رمزي كلارك دادستان كل سابق آمريكا و نجيب النعيمي وزير دادگستري سابق قطر نيز حضور دارند .



دراين محاكمه ، صدام سعي كرد صحبت كند ، اما قاضي درخواست وي را رد كرد و به جاي آن به خليل الدليمي اجازه صحبت داد و وي نيز در سخنان خود مشروعيت دادگاه را به زير سوال برد .



اين سومين جلسه محاكمه صدام و هفت تن از همدستانش به اتهام كشتار شيعيان روستاي دجيل در سال 1982 مي باشد .



در جلسه امروز دادگاه قرار است سه تن از شاهدان عليه صدام و همدستانش شهادت دهند .





اولين جلسه دادگاه صدام در تاريخ 19 اكتبر( 27 مهرماه ) برگزار شد ، اما به منظورشنيدن به اظهارات شاهدان اين حادثه به تعويق افتاد.

اين دادگاه در روز28 نوامبر( 7 آذر ماه ) از سرگرفته شد كه به درخواست وكلاي مدافع صدام و هفت تن از معاونينش بارديگر يك هفته به تاخير افتاد.



يكي ازدلايل اين تعويق اين بود كه طه ياسين رمضان معاون ديكتاتور سابق عراق با وكيلي كه دادگاه تعيين كرده بود، مخالفت كرد.

خليل الدليمي وكيل اصلي صدام خواستار به تعويق افتادن محاكمه به مدت 30 روز شده بود اما دادگاه درخواست وي را رد كرد.