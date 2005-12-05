پيش نويس اصلاح قرار دادهاي بيع متقابل تهيه شد/پدر خانواده نبايد فرزندان خود را مدام به فعاليت در شبكه مافيايي متهم كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر سيد مهدي مير معزي درحاشيه همايش الگوهاي جديد انرژي و همگرايي جهان در جمع خبرنگاران افزود: تغيير قرار دادهاي نفتي بحث جديدي نيست اما لزوم اين امر افزايش ضريب باز يافت مخازن نفتي در بلند مدت است.

وي افزود: دراصلاح اين قرار دادها حفظ حاكميت دولت بر منافع نفت و گاز و بر محصولات توليدي تاكيد مي شود اما در زمان انعقاد قرار داد راهكارهايي رامي يابيم تا در طولاني مدت از خدمات شركت هاي نفتي درافزايش بهره وري از ميدان ها استفاده كنيم.

وي گفت: پيش نويس اين طرح تهيه ودر انتظار صدور مجوز ها هستيم .

وي اضافه كرد: در اصلاح قرار دادهاي نفتي براي استخراج هر بشكه نفت به پيمانكار دستمزد داده مي شود و براي طولاني مدت به جاي مشاركت در توليد يا قرار دادهاي امتيازي يك قرار داد سرويس منعقد مي شود.

ميرمعزي اضافه كرد: به عبارتي ديگر قرار دادهاي بيع متقابل اصلاح مي شود به خصوص درميدان هايي كه نيمه دوم عمر خود را مي پيمايند چرا كه نفت در زيرزمين مانده اند كه بايد استخراج شوند.

وي در باره ضريب بازيافت مخازن نفتي گفت: درحال حاضر اين ضريب 25 درصد است اما در هر حال با اصلاح قرار دادهاي بيع متقابل مي توانيم منافع ملي كشور را بيش از پيش تامين مي كنيم و بر ميزان نفت توليدي خود بيافزاييم.

وي در پاسخ به سوال مهر ، مبني بر اينكه آيا شركت هاي خارجي با اصلاح قرار دادها به سرمايه گذاري اقدام مي كنند، گفت: ابعاد اين كارخيلي تمرين شده نيست. اما در هر حال شركت هاي خارجي قرار دادهاي مشاركت در توليد را ترجيح مي دهند.

به گفته وي اما از آنجا كه اين قراردادها در ايران ممنوع هستند براي ميدان پيمانكاري به مدت 4 تا 6 سال در نظر گرفته مي شود تا درافزايش ضريب بهره وري ميدان اقدام كرده واز بابت افزايش هر بشكه توليد دستمزد دريافت كند.

وي با اشاره به ادعاهاي مالي جديد شركت ژاپني براي درميدان نفتي آزادگان گفت: با توجه به جهش قيمت ها شركت ژاپني ادعا كرده كه در توسعه ميدان با وضعيت موجود قيمت ها با ضرر و زيان مواجه مي شود و در نتيجه بايد بهاي بيشتري از كارفرما پرداخت شود اما ما هنوز نتوانستيم راهكار قانوني مناسب براي حل مشكل بيابيم و فعلا مذاكره مي كنيم.

وي تصريح كرد: به هر حال پرداخت اضافه بها بيش ازمبلغ قرار داد نيازمند نظرنهايي مراجع هستيم.

وي در اين باره تصريح كرد: دو سال از زمان عقد قرارداد گذشته است و هم اكنون وارد يك مهلت زماني 6 ماهه شده ايم كه بعد از آن فسخ يا ادامه همكاري مشخص مي شود.

وي نفت را فرزند دولت دانست و درباره مافياي نفتي گفت: سازمان بازرسي بايد به كشف اين موضوع بپردازد اما دستگاه نظارتي يا وزارت اطلاعات بايد در اين باره سخن بگويد.

وي اضافه كرد: نفت رقيب دولت نيست بلكه فرزند كشور است و مقصد حفظ منافع و سود است .

مديرعامل شركت ملي نفت گفت: اگر پدرخانواده اي مدام فرزندان خود را به فعاليت در شبكه مافيايي متهم كند ديگرخود فاميل و خانواده نيز به اواعتماد نمي كنند و به نظر من حتي اگرچنين موضوعي باشد، نبايد در عام مطرح شود.

مير معزي درباره پروژه ايران در آفريقاي جنوبي گفت: قرار داد پروژه احداث واحد GTL در ايران با شركت ساسول آفريقاي جنوبي به زودي منعقد مي شود.

وي گفت: اين تكنولوژي درجهان جديد است و 10 سال از عمر آن مي گذرد.

وي اضافه كرد: درباره اصلاح قرار دادهاي بيع متقابل گزينه هاي مختلفي پيشنهاد شده است اما دولت بايد نظرنهايي خود را در اين باره مطرح كند درهر حال ما راهنمايي هاي لازم را به دولت ميدهيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قراردادهاي بيع متقابل مورد تاييد دولت نيست، گفت: من تاكنون اين مطلب را نشنيده ام و براي اولين بار است كه مي شنوم .

وي درباره توسعه ميادين مشترك گفت: درحال حاضرغيراز ميدان ياد آوران ميدان مشترك ديگري نداريم كه قرارداد آن منعقد نشده باشد.

وي اضافه كرد:ميادين هنگام و آرش نيز اكتشافات آن انجام شد و به مرحله توصيف مي رسد.

ميرمعزي با اشاره به انتقال شركتها ودفاتر ستادي به شهرستانها گفت: تاكنون قدمهاي بزرگي در اين راه برداشته شده است.

مدير عامل شركت ملي نفت در باره وضعيت فاز 9 و 10 پارس جنوبي گفت: به احتمال فراوان قرارداد اين فاز ها با شركت حفاري شمال منعقد مي شود.

وي در پاسخ به سوال مهر مبني براينكه آيا تاكنون قراردادي به دليل نبود وزير به تعويق افتاده است، گفت: نه به مشكلي برنخورده ايم. چرا كه در بعضي از قراردادها مانند فاز 19 تا 22 اسناد مناقصه آماده شده است و يا نتيجه مالي مناقصه آغاجاري به زودي تعيين مي شود. وي ميادين خرم َآباد و گرمسار را ازديگر پروژه هايي دانست كه در شوراي اقتصاد در حال بررسي است.

ميرمعزي در پاسخ به اين سوال كه آيا توليد نفت كشور به4 ميليون و 350 هزار بشكه مي رسد، گفت: تصور نمي كنم بتوانم به اين ارقام برسيم.

وي به ظرفيت نرسيدن سروش و نوروز را يكي از دلايل نرسيدن به اين حجم از توليد دانست و افزود: در سروش و نوروز پيمانكار بايد تمام نواقص طرح را با هزينه خود بر طرف كند؛ اما نكته مهم اين است كه تاكنون درهيچ قراردادي دردنيا غيراز مشاركت در توليد عدم نفع ناشي از نرسيدن به ظرفيت شامل حال پيمانكار نشده است.

وي گفت: همچنين با بهره برداري از ميدان درود 85 هزار بشكه به ظرفيت توليد نفت كشور افزوده مي شود.