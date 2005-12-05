تاگس اشپيگل: وزير كشور سابق آلمان تحت فشار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نوشته روزنامه تاگس اشپيگل، رسانه هاي گروهي آلمان در گزارش هاي روز گذشته خود اخباري را مبني بر اطلاع قبلي دولت از جزئيات حدود 437 پرواز هواپيماهاي سازمان اطلاعات مخفي آمريكا (سيا) بر فراز اين كشور، "اتو شيلي" وزير كشور سابق به شدت تحت فشار قرار گرفت .

بر اساس برخي شواهد دولت آلمان، ليست دقيقي از جزئيات پرواز اين هواپيماها در اختيار داشته است.

تاگس اشپيگل افزود : وزارت كشور آلمان از ماه مه سال 2004 ميلادي در جريان اين اطلاعات از سوي دولت آمريكا قرار گرفته است.

خبر تحت فشار قرار گرفتن وزير كشور سابق آلمان در حالي امروز منتشر شد كه " كاندوليزا رايس " وزير خارجه آمريكا به منظور ديدار و گفتگو با مقامات اين كشور راهي برلين شده است .

منابع خبري اعلام كردند كه وزير خارجه آمريكا در ديدارهاي جداگانه خود با مقامات آلماني درباره چگونگي پرواز هواپيماهاي سيا توضيح خواهد داد.

آمريكا پس از حادثه 11 سپتامبر جمع زيادي از زندانيان مظنون به تروريسم را به كشورهاي ديگر جهان منتقل كرده است. اين خبر رسوايي بزرگي براي دولت آمريكا به وجود آورد و واكنش متفاوت كشورهاي جهان را برانگيخت.

دولت هاي اروپايي، آمريكا را تحت فشار قرار داده اند تا توضيحاتي درباره پرواز هواپيماي حامل زندانيان سيا در اروپا ارائه دهد. يك سخنگوي كميسيون اروپايي نيز اعلام كرد كه شوراي اروپا رسيدگي به گزارش مربوط به بازداشتگاه هاي مخفي سازمان"سيا" را در اروپاي شرقي آغاز كرده است.

روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود كه سازمان جاسوسي آمريكا "سيا " پس از حملات 11 سپتامبر مظنونان القاعده را در زندانهاي هشت كشور ازجمله تايلند ، افغانستان و چند كشور اروپاي شرقي نگهداري مي كند.