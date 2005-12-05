تيم آبهاي آرام پنج شنبه به مالزي مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" كاروان آب هاي آرام با 52 نفر متشكل ازتيم مردان و زنان راهي اين رقابت ها مي شود. تيم كانوپولوي كشورمان نيزمتشكل از20 ورزشكاردرتاريخ 25 آذرماه به اين رقابت ها اعزام خواهد شد. رقابت هاي قايقراني قهرماني آسيا ازتاريخ 25 آذرماه دركشور مالزي آغازخواهد شد.