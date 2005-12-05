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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۳۷

به منظور شركت در رقابت هاي قايقراني قهرماني آسيا؛

تيم آبهاي آرام پنج شنبه به مالزي مي رود

تيم آبهاي آرام پنج شنبه به مالزي مي رود

كاروان قايقراني آبهاي آرام كشورمان روز پنج شنبه (17دي ماه) راهي كشور مالزي محل برگزاري رقابت هاي قهرماني آسيا مي شود.

به گزارش خبرنگار" مهر" كاروان آب هاي آرام با 52 نفر متشكل ازتيم مردان و زنان راهي اين رقابت ها مي شود. تيم كانوپولوي كشورمان نيزمتشكل از20 ورزشكاردرتاريخ 25 آذرماه به اين رقابت ها اعزام خواهد شد. رقابت هاي قايقراني قهرماني آسيا ازتاريخ 25 آذرماه دركشور مالزي آغازخواهد شد.

کد مطلب 261758

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