" 28 اشتباه نويسندگان جهان " مكتوب مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، " 28 اشتباه نويسندگان " اثر جولي دالتون نويسنده امريكايي ، داستان نويس و استاد دانشگاه در رشته ادبيات خلاق است كه توسط " محسن سليماني " ترجمه و به زودي منتشر خواهد شد .

اين كتاب به 28 مورد ازاشتباهاتي كه اكثر نويسندگان معمولابا آنها مواجه و مرتكب آنها مي شوند مي پردازد ، اشتباهاتي از قبيل احساساتي نويسي ، استفاده از صورنهاي خيال و ...

همچنين محسن سليماني مجموعه اي از داستانهاي كوتاه از نويسندگان مختلف جهان را توسط نشرسروش در دست چاپ دارد . اين نويسندگان از نويسنده هاي عرب تا اروپايي و آفريقايي و ... مي باشند كه حدود 70% اين داستان ها طنز هستند .

وي در حال حاضر مشغول ترجمه كتابي با مضمون مهارتهاي داستانهاي پليسي است كه از كتابهاي مختلف جمع آوري و در مجموعه اي به چاپ مي رسد . در اين كتاب بن مايه داستان هاي پليسي مورد بررسي قرار مي گيرد و به شناخت قالب و ژانرهاي اين مقوله در زبان فارسي خواهد پرداخت.