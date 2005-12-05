حقوقدانان آمريكايي انگليس را به پشتيباني از پروازهاي "سيا" متهم كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه گاردين، در اين گزارش كه از سوي حقوقدانان آمريكايي مطرح شد، آمده است: شواهد و قرائن نشان مي دهند كه انگليس به هواپيماهاي سيا اجازه داده است در اين كشور توقف و سوخت گيري نمايند و اين موضوع برخلاف قوانين بين المللي است.

به نوشته گاردين، اين گزارش زماني منتشر مي شود كه "كاندوليزا رايس" وزير خارجه آمريكا در اروپا به سر مي برد و موضوع زندان هاي مخفي سيا در كشورهاي اروپايي جدي شده است.

اين روزنامه بدون اشاره به جزييات بيشتري از گزارش مربوط به اقدامات غيرقانوني انگليس نوشت: بسياري از كشورهاي اروپايي و حتي اتحاديه اروپا تحقيقات مستقلي را در زمينه مخفيگاه هاي سيا در اروپا آغاز كرده اند زيرا اين موضوع قوانين بين المللي را نقض مي كند. البته رايس در اين سفر قول داده است كه موضوع را حل و فصل كند. حتي منابع رسمي آمريكا روز گذشته اعلام كردند كه رايس اين سفر را فقط با هدف پاسخ گويي به انتقادهاي مربوط به سيا ترتيب داده است.

"استفان هادلي" مشاور كاخ سفيد نيز اعلام كرد كه كاخ سفيد بي شك اين موضوع را حل مي كند و خود را مسئول اين موضوع مي داند.

گاردين در خاتمه نوشت: مراجع بين المللي مي توانند تحريم هاي ويژه اي را براي انگليس و هر كشور ديگري كه پروازهاي سيا را مورد حمايت قرار داده است، وضع نمايند.