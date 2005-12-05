يك اجراي آوانگارد از واقعه عاشورا در تئاتر شهر

روح‌الله جعفري در گفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر" عنوان دقيق نمايش خود را "شهادت‌خواني انسان‌هايي سرگشته كه به بهاي اندك، مسيحشان را به صليب كشيده‌اند از بهر آنكه راستكار بوده‌اند" اعلام كرد و گفت: "اين نمايش يك برداشت آزاد از دو اثر دو نويسنده شيرازي به نام‌هاي فرهاد ارشاد و محمد مزارعي درباره عاشورا است كه من با تلفيق اين دو نمايشنامه، نمايشنامه جديدي از خودم نوشته‌ام."



صحنه‌اي از اجراي نمايش مسافر آستانه در مراسم اختتاميه اولين همايش عاشورايي

وي افزود: "اين يك اجراي آوانگارد از واقعه كربلا است كه با ادبيات كلاسيك روي صحنه مي‌آيد، صادق خاموشي، آرزو افشار، امير نيك‌سرشت و ... از جمله بازيگران اين نمايش هستند كه در دومين همايش آيين‌هاي عاشورايي در تالار قشقايي يا چهارسو در تئاتر شهر اجرا مي‌شود."



جعفري درباره ديگر عوامل نمايش خود نيز گفت: "دراماتورژ آرمان طيران است، طراحي صحنه و لباس اين نمايش به عهده آرش علي محمدي است و طراح پوستر و بروشور نمايش حسين معيني و امير رجبي‌ هستند. همچنين افروز مقيمي عكاسي اين نمايش را به عهده دارد."



كارگردان "شهادت‌خواني انسان‌هاي سرگشته ..." در ادامه تصريح كرد: "اين نمايش نوعي مولتي مديا يا پرفورمنس از واقعه عاشورا است كه از تلفيق عناصر بصري چون نور، رنگ، ويديو پروجكشن و ادبيات شكل گرفته است. اين نمايش واقعه‌اي از كربلا را از نگاه آدم‌هايي كه در آن حضور داشته‌اند بيان مي‌كند."



جعفري همچنين خبر از اجراي عمومي اين نمايش پس از اجرا در همايش عاشورايي براي سال آينده در تئاتر شهر داد.