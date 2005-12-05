طرح جامع گسترش فرهنگ كتابخواني با سه راهكار مشخص به وزارت ارشاد ارائه مي شود









به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين طرح تفصيلي با بيش از يكصد صفحه ، توسط علي رستمي پور و با عنايت به موضوع " نهضت كتابخواني " كه در هفته كتاب توسط محمد حسين صفار هرندي - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مطرح شد ، آماده شده است .طراح " طرح جامع گسترش فرهنگ كتابخواني در ايران امروز " كه پيشتر نيزآثاري تحقيقي با رويكرد دين و كودك و نوجوان منتشر كرده است ، معتقد است كه براي گسترش و توسعه فرهنگ كتابخواني ، ظرفيت ها و امكانات موجود كفايت مي كند ، مشروط بر اينكه شيوه ها و راهكارهايي تازه اي در پيش گرفته شود كه مشروح آن در طرح علي رستمي پور آمده است .مدير پژوهشي شوراي عالي آموزش و پرورش ، در بخشي از طرح خود ضرورت تعامل منطقي و بيشتر دو وزارتخانه فرهنگساز : آموزش و پرورش و ارشاد اسلامي را با پيشنهاداتي تازه در اين زمينه برجسته كرده است .رستمي پور كه مديريت موسسه فرهنگي - انتشاراتي نورالثقلين را نيز بر عهده دارد ، تا پايان همين ماه طرح جامع گسترش فرهنگ كتابخواني را با بيش از سه راهكار مشخص به وزارت ارشاد ارائه خواهد كرد .