انتقاد بيماران هموفيلي از مراسم روز جهاني ايدز

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين كانون با صدور اطلاعيه اي با اشاره به 136 قرباني اين پرونده و عدم اجراي حكم دادگاه پس از گذشت يبش از يك سال از صدورآن ، برپايي مراسم بزرگداشت روز جهاني مبارزه با ايدز توسط وزارت بهداشت را در اوج كم توجهي به امور بيماران مبتلا به ايدز دانسته است.

در بيانيه كانون هموفيلي ايران تصريح شده است: متاسفانه بيماران مبتلا به ايدزي كه رنج علني شدن در جامعه را به اميد شنيدن حرف ها درد دل ها و خواسته هايشان از طرف مسئولان برخود هموار كرده بودند، بدون حضور مسئولان فقط براي حاضرين گفتند و بدون آنكه جوابي بشنوند فقط بر اين بي عدالتي مظلومانه گريستند . سخنان پردرد و رنج اين بيماران آنچه را كه از صبح در يك قاب شيك دولتي با حضور نمايندگان سازمان ملل عرضه شده بود شكستند و هيچكس نبود كه پاسخ دهد!

در بخشي ديگر از اين اطلاعيه آمده است: از ديگر نكات قابل طرح در رابطه با بزرگداشت روز جهاني ايدز حضور دكتر رياض نماينده مجلس و عضو كميسيون اصل نود مجلس بود كه با ارائه طرح تشكيل فراكسيون مبارزه با ايدز در مجلس خبر از آمادگي مشاركت مجلس در اين عرصه جهاني داد. اين پيشنهاد بسيار خوب اگر وجه عملي پيدا كند و به پشتوانه نيروي معنوي و شخصي بيش از 26 نماينده مجلس كه پزشك نيز مي باشند مي تواند ظرفيت هاي جديدي را در كشور براي مهار اين بيماري بوجود آورد.

همچنين اعضاي كانون هموفيلي ايران در پايان اين اطلاعيه با اشاره به نقشي كه روحانيت مي تواند در بهبود شرايط اين بيماران ايفا كند آورده اند: امسال روز جهاني ايدز در سالني برگزار شد كه حتي يك " روحاني " درجمع مدعوين مشاهده نگرديد. در حاليكه بدون ترديد در امر مبارزه با ايدز روحانيون نقش بسيار بزرگي را مي توانند ايفانمايند. آموزش اصل بزرگ خويشتنداري با توجه به پايه هاي مستحكم مباني خانواده در دين اسلام با رويكرد به امر مبارزه با ايدز ،از حوزه هاي جدي فعاليت روحانيون است و از سوي ديگر روحانيت بزرگترين پناه دردمنداني هستند كه با لانه كردن اين بيماري درجان آنها نياز به مساعدت هاي روحي ، رواني ، اجتماعي و رفاهي مردم دارند. ما اميدواريم با تلاش وزارت بهداشت شاهد حركت هاي فعال و جدي روحانيت در عرصه اين مبارزه اجتماعي و اطلاع رساني و همچنين حمايت از دردمندان بي پناه اين بيماري باشيم.