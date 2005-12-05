جنگ عراق "صلح كمتر" و "تروريسم بيشتر" ايجاد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سايت "ميدل ايست آن لاين"، شركت كنندگان در اين نظرسنجي كه در پنج كشور عربي شامل اردن، لبنان، مغرب، عربستان و امارات انجام شد، در پاسخ به اين سوال كه كدام كشور را مهمترين تهديد براي آرامش خود مي دانند، پاسخ دادند آمريكا و رژيم صهيونيستي مهمترين خطر براي منطقه و جهان محسوب مي شوند.

تعداد زيادي از شركت كنندگان، فرانسه را كشور "پاسخ گويي" دانسته و اعلام كردند اين كشور استعداد قدرتمند شدن را دارد.

نظرسنجي مذكور كه از سوي دانشگاه "مري لند" انجام شد، ثابت كرد: 94 درصد مردم كشورهاي عربي مورد بررسي، جنگ عراق را مخل صلح در منطقه مي دانند و اين در حالي است كه فقط شش درصد اشغال عراق از سوي آمريكا را راهي براي توسعه صلح دانسته اند.

همچنين 78 درصد از شركت كنندگان اعلام كردند كه آمريكا با اشغال عراق سبب شده است تروريسم بيش از پيش در منطقه رشد كند.

ميدل ايست آن لاين در خاتمه نوشت: به طور كلي، مردم كشورهاي عربي با اشغال عراق از سوي آمريكا به شدت مخالف هستند.