  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۱۳

نظرسنجي هاي اخير نشان دادند:

جنگ عراق "صلح كمتر" و "تروريسم بيشتر" ايجاد كرد

نظرسنجي كه در برخي كشورهاي عربي صورت گرفت، نشان داد كه مردم اين كشورها اعتقاد دارند برخلاف ادعاهاي آمريكا، جنگ عراق "صلح كمتر"، "تروريسم بيشتر" و "دموكراسي كمتر" نسبت به زمان قبل از آن ايجاد كرده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سايت "ميدل ايست آن لاين"، شركت كنندگان در اين نظرسنجي كه  در پنج كشور عربي شامل اردن، لبنان، مغرب، عربستان و امارات انجام شد، در پاسخ به اين سوال كه كدام كشور را مهمترين تهديد براي آرامش خود مي دانند، پاسخ دادند آمريكا و رژيم صهيونيستي مهمترين خطر براي منطقه و جهان محسوب مي شوند.

تعداد زيادي از شركت كنندگان، فرانسه را كشور "پاسخ گويي" دانسته و اعلام كردند اين كشور استعداد قدرتمند شدن را دارد.

نظرسنجي مذكور كه از سوي دانشگاه "مري لند" انجام شد، ثابت كرد: 94 درصد مردم كشورهاي عربي مورد بررسي، جنگ عراق را مخل صلح در منطقه مي دانند و اين در حالي است كه فقط شش درصد اشغال عراق از سوي آمريكا را راهي براي توسعه صلح دانسته اند.

همچنين 78 درصد از شركت كنندگان اعلام كردند كه آمريكا با اشغال عراق سبب شده است تروريسم بيش از پيش در منطقه رشد كند.

ميدل ايست آن لاين در خاتمه نوشت: به طور كلي، مردم كشورهاي عربي با اشغال عراق از سوي آمريكا به شدت مخالف هستند.

کد مطلب 261777

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها