به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين كارگردان كه واپسين بار با فيلم "كليد اسكلتي" در عرصه حضور داشت، به زودي فيلم "عشق كتاب" را كليد مي‌زند.

اين اثر كه در زمره فيلم‌هاي عاطفي فانتزي جاي دارد بر اساس كتابي مطرح به همين نام ساخته مي‌شود. اين كتاب كه توسط يك نويسنده آلماني به رشته تحرير درآمده مدت 19 هفته صدرنشين جدول كتاب كودكان نيويورك تايمز بود.

"عشق كتاب" شرح حال مردي را روايت مي‌كند كه با بلند خواندن يك كتاب مي‌تواند شخصيت‌هاي آن را وارد دنياي واقعي كند. زماني كه يك شخصيت منفي و دار و دسته‌اش از كتاب خارج مي‌شوند، مرد و دخترش را مي‌ربايند و جدال براي آزادي آنها آغاز مي‌شود.

سافتلي ابراز اميدواري كرد ساخت اين فيلم را از فصل بهار يا آغاز تابستان شروع كند. اين فيلم به احتمال بسيار در سال 2007به نمايش عمومي درمي‌آيد.

كارگردان فيلم "كليد اسكلتي" در مورد واپسين پروژه‌اش گفت: "آنچه مرا به ساخت اين اثر ترغيب مي‌كند، ايده آن است كه به قدرت تخيل مي‌پردازد."

"كليد اسكلتي" با شركت هنرپيشگاني چون كيت هادسن، پيتر سارسگارد، جينا رولندز، جان هرت و جوي برايانت داستان زني را روايت مي‌كرد كه به عنوان پرستار به نگهداري از يك مرد سالخورده مي‌پردازد. او پس از مدتي جستجو در خانه قديمي مرد، كليد اسكلتي را مي‌يابد كه مي‌تواند تمامي قفل‌هاي خانه را باز كند. اين كشف كوچك سرانجام پرده ازيك راز بزرگ برمي‌دارد.