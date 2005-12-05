حوزه هنري تهران از جشنواره تئاتر كوتاه جايزه گرفت

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي حوزه هنري استان تهران، اين جايزه به شقايق قاسمي بازيگر نمايش "بيا تو عزيزم" تعلق گرفت.

واحد هنرهاي نمايشي حوزه هنري استان تهران با نمايشي از سوسن پرور در اين جشنواره حاضر بود كه شقايق قاسمي، الهام جعفري، مجيد رحمتي و رضا سوسن‌فرد بازيگران آن بودند. نمايشنامه "بيا تو عزيزم" را نيما بيگلريان نوشته و مهديه زهدي نيز مدير صحنه نمايش بود.

واحد هنرهاي نمايشي حوزه هنري استان تهران در ماه گذشته هم موفق شد از جشنواره سراسري پانتوميم چهار جايزه را به خود اختصاص دهد.