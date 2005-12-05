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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۳۲

پروفسور الكك در دانشگاه تهران عنوان كرد :

زاده لبنانم ، اما وطن روحي من " ايران " است / بزرگترين فلاسفه اسلامي " ايراني و شيعه " بوده اند

زاده لبنانم ، اما وطن روحي من " ايران " است / بزرگترين فلاسفه اسلامي " ايراني و شيعه " بوده اند

پروفسو ويكتور الكك - استاد دانشگاه لبنان در مراسم بزرگداشت خود در دانشگاه تهران ، گفت : من عاشق ملت ، فرهنگ و زبان فارسي هستم و اگر چه هر انساني وطني دارد اما ايران وطن روحي من است .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر از دانشگاه تهران ، دكتر الكك در مراسم نكوداشت مقام علمي خود در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران افزود : هر زماني كه به ايران سفر مي كنم خود را در ميان خانواده خويش مي بينم و اين حس  از كودكي با من بود و زماني كه اسم ايران را مي شنيدم احساس خوبي به من دست مي داد.

دكتر الكك درباره نخستين  اشنايي خود با فرهنگ ايراني گفت : من نخستين بار در سن 14 سالگي از طريق آشنايي ترجمه عربي رباعيات خيام با زبان فارسي اشنا شدم.

وي در ادامه افزود: پس از مدت كوتاهي كه رباعيات خيام را مطالعه كردم به زودي ترجمه عربي اشعار او را از حفظ كردم و يك هفته بعد توانستم كنفرانسي درباره  زبان و ادبيات فارسي در مدرسه برگزار كنم.

استاد زبان فارسي دانشگاه بيروت در بخشي از سخنان خود گفت: در دوران متوسطه من با شاهنامه فرودسي اشنا شدم و بعد از افتتاح  كرسي زبان فارسي در دانشگاه بيروت اولين دانشجويي بود كه براي شركت در كلاسهاي آموزش زبان فارسي شركت كردم.

دكتر الكك در ادامه افزود: نخستين بار در سال 1939 بزرگداشت هزاره فردوسي در شهر بيروت برگزار شد. از سالها قبل از آن مردم لبنان با شعر فارسي  ، شاهنامه فردوسي  و ادبيات ايران آشنا بودم. و مردم لبنان به فرهنگ ايراني بسيار احترام مي گذارند.

سردبير مجله الدراست الادبيه در ادامه  تصريح كرد: شعار من در مجله الدراست الادبيه آشتي ملت ايران و عرب است . من تمام زندگي ام را وقف دو ماجرا كرده ام يكي تقريب ميان ايران و عرب و دوم گفتگو ميان مسيحيان و مسلمانان .

پروفسور الكك در بخش ديگري از سخنان خود درباره فلسفه اسلامي و تاثير فرهنگ  و ادبيات ايران بر آن گفت: عليرغم آنچه كه مشهور است فلسفه اسلامي  روح يوناني  ندارد اگر چه از فلسفه يونان اقتباس شده اما روح فلسفه اسلامي ، ايراني است و بزرگترين فلاسفه اسلامي ايراني و شيعه بوده اند .

کد مطلب 261784

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