زاده لبنانم ، اما وطن روحي من " ايران " است / بزرگترين فلاسفه اسلامي " ايراني و شيعه " بوده اند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر از دانشگاه تهران ، دكتر الكك در مراسم نكوداشت مقام علمي خود در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران افزود : هر زماني كه به ايران سفر مي كنم خود را در ميان خانواده خويش مي بينم و اين حس از كودكي با من بود و زماني كه اسم ايران را مي شنيدم احساس خوبي به من دست مي داد.

دكتر الكك درباره نخستين اشنايي خود با فرهنگ ايراني گفت : من نخستين بار در سن 14 سالگي از طريق آشنايي ترجمه عربي رباعيات خيام با زبان فارسي اشنا شدم.

وي در ادامه افزود: پس از مدت كوتاهي كه رباعيات خيام را مطالعه كردم به زودي ترجمه عربي اشعار او را از حفظ كردم و يك هفته بعد توانستم كنفرانسي درباره زبان و ادبيات فارسي در مدرسه برگزار كنم.

استاد زبان فارسي دانشگاه بيروت در بخشي از سخنان خود گفت: در دوران متوسطه من با شاهنامه فرودسي اشنا شدم و بعد از افتتاح كرسي زبان فارسي در دانشگاه بيروت اولين دانشجويي بود كه براي شركت در كلاسهاي آموزش زبان فارسي شركت كردم.

دكتر الكك در ادامه افزود: نخستين بار در سال 1939 بزرگداشت هزاره فردوسي در شهر بيروت برگزار شد. از سالها قبل از آن مردم لبنان با شعر فارسي ، شاهنامه فردوسي و ادبيات ايران آشنا بودم. و مردم لبنان به فرهنگ ايراني بسيار احترام مي گذارند.

سردبير مجله الدراست الادبيه در ادامه تصريح كرد: شعار من در مجله الدراست الادبيه آشتي ملت ايران و عرب است . من تمام زندگي ام را وقف دو ماجرا كرده ام يكي تقريب ميان ايران و عرب و دوم گفتگو ميان مسيحيان و مسلمانان .

پروفسور الكك در بخش ديگري از سخنان خود درباره فلسفه اسلامي و تاثير فرهنگ و ادبيات ايران بر آن گفت: عليرغم آنچه كه مشهور است فلسفه اسلامي روح يوناني ندارد اگر چه از فلسفه يونان اقتباس شده اما روح فلسفه اسلامي ، ايراني است و بزرگترين فلاسفه اسلامي ايراني و شيعه بوده اند .