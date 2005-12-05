  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۴:۴۴

تلويزيون فيلم 60 ثانيه‌اي هم پخش كند

تلويزيون فيلم 60 ثانيه‌اي هم پخش كند

مدير مسئول نشريه "دنياي تصوير" تصريح كرد: "تلويزيون مي‌تواند مانند اخبار 60 ثانيه‌اي، فيلم‌هاي 60 ثانيه‌اي هم پخش كند تا حوصله مردم كمتر سر برود.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، علي معلم در گفتگو با ستاد خبري سومين جشنواره سراسري فيلم 100حوزه هنري گفت: "اكران فيلم‌هاي كوتاه قبل ازنمايش فيلم‌هاي بلند در سينماها هم راهكار مناسبي است تا فرهنگ "كوتاه‌گويي" و رساندن پيام‌هاي كوتاه گسترش يابد."

وي با اشاره به سابقه طولاني موجزگويي در فرهنگ گذشته ايران زمين اظهار داشت: "بزرگان ما سعي مي‌كردند مفاهيم عميق را در حكاياتي كوتاه و مختصر بيان كنند. ولي متاسفانه هر چه به جلوتر آمديم، اين عادت به جاي آنكه توسعه يابد، منسوخ شد."

تهيه‌كننده فيلم‌هاي "گاوخوني" و "ازدواج به سبك ايراني" توجه به كوتاه‌گويي و رساندن پيام‌هاي كوتاه را درعصر فعلي لازم دانست و افزود: "البته بايد بدانيم كه فيلم كوتاه نيازمند دقت فراوان است كه بر خلاف ظاهرش بايد باطن عميقي داشته باشد."

کد مطلب 261786

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها