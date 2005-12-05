به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، علي معلم در گفتگو با ستاد خبري سومين جشنواره سراسري فيلم 100حوزه هنري گفت: "اكران فيلم‌هاي كوتاه قبل ازنمايش فيلم‌هاي بلند در سينماها هم راهكار مناسبي است تا فرهنگ "كوتاه‌گويي" و رساندن پيام‌هاي كوتاه گسترش يابد."

وي با اشاره به سابقه طولاني موجزگويي در فرهنگ گذشته ايران زمين اظهار داشت: "بزرگان ما سعي مي‌كردند مفاهيم عميق را در حكاياتي كوتاه و مختصر بيان كنند. ولي متاسفانه هر چه به جلوتر آمديم، اين عادت به جاي آنكه توسعه يابد، منسوخ شد."

تهيه‌كننده فيلم‌هاي "گاوخوني" و "ازدواج به سبك ايراني" توجه به كوتاه‌گويي و رساندن پيام‌هاي كوتاه را درعصر فعلي لازم دانست و افزود: "البته بايد بدانيم كه فيلم كوتاه نيازمند دقت فراوان است كه بر خلاف ظاهرش بايد باطن عميقي داشته باشد."