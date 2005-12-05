به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين اثر بر اساس فيلمنامه جنيفر رابينسون، ديان استمپل كليد مي‌خورد و در استوديو سيد پروداكشن كه زيرشاخه شركت فيلمسازي فاكس قرن بيستم است توليد مي‌شود.

شنيده‌ها حاكي از اين است كه جكمن نه تنها ايفاي نقش در اين پروژه را بر عهده دارد بلكه در سمت تهيه‌كنندگي نيز به فعاليت مي‌پردازد.

"مرد ازدواج‌گريز" شرح حال مرد مجردي را روايت مي‌كند كه تنها از تعهدات مربوط به ازدواج گريزان است . هيو جكمن در حال حاضر سرگرم بازي در قسمت سوم فيلم "مردان مجهول" است و پس از آن در فيلم "شرافت" به كارگرداني كريستوفر نولان قش‌آفريني مي‌كند.