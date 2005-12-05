شبكه الكترونيكي دولت در چهار محال و بختياري راه اندازي شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در شهركرد، مسئول اجراي شبكه دولت گفت: براي بهره برداري از اين شبكه 770 ميليون ريال هزينه شده است.

ولي الله لطفي پور افزود: 510 ميليون ريال از اين مبلغ از محل اعتبارات نهاد رياست جمهوري و 260 ميليون ريال از محل مازاد درآمد سال 82 استاني هزينه شده است.

به گفته وي از سال 83 پيگيري هاي لازم آغاز و با اجراي 7 كيلومتر فيبر نوري در شهركرد عمليات فني از ابتداي سال جاري شروع شد.

وي ضمن اشاره به برخي قابليت ها و مزيتهاي شبكه دولت تصريح كرد: با آغاز كار شبكه انجام مكاتبات بين چهل دستگاه دولتي به صورت الكترونيك انجام خواهد شد.

لطفي پور ارسال و مراسلات اداري، توسعه ويدئو كنفرانس ها و ارسال پيام را از ديگر مزاياي اين طرح عنوان كرد.

وي اضافه كرد: راه اندازي آزمايشي اين طرح به مدت 1 ماه بين استانداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي و شركت مخابرات استان انجام شد. استاندار چهار محال و بختياري نيز در آئين آغاز به كار شبكه دولت استان گفت: تمامي مسئولان و مديران مي بايست به منظور نهادينه كردن استفاده از اين طرح تلاش كنند.

رجبعلي صادقي اشاره به لزوم قراردادن اطلاعات دستگاههاي دولتي بر روي اين شبكه الكترونيكي بر به روز بودن اطلاعات و سرعت بخشي به منظور تسريع در روند فعاليت هاي اداري تاكيد كرد.

معاون برنامه ريزي استانداري، مدير كل هماهنگي امور اقتصادي استانداري و جمعي از مديران ادارات استان در آئين بهره برداري از شبكه استاني دولت حضور داشتند.