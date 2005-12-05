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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۴:۳۰

قائم مقام معاونت زراعت وزارت كشاورزي :

عملكرد ايران در ذرت 50 درصد از ميانگين جهاني بالاتر است

قائم مقام معاونت زراعت و مجري طرحهاي ويژه وزارت جهاد كشاورزي گفت:توليد ذرت در كشور و در سطح بين المللي از وضعيت خوبي برخوردار است و از لحاظ عملكرد 50 درصد از ميانگين جهاني بالاتر است .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر از كرج ؛ در همايش تحقيقات و توليد بذر ذرت و گياهان علوفه اي ، كمال  ذبيحي به ميزان توليد ذرت در كشور اشاره كرد و گفت :توليد ذرت در سال 84 حدود دو ميليون 200 هزارتن برآورد شده كه نسبت به سال 80 با رشد 107 درصدي روبرو بوده است. اين رقم نويد بخش افزايش توليد در سالهاي آينده و به خود كفائي رسيدن توليد ذرت پيش از موعد مقرر است .

ذبيحي تصريح كرد لازمه رسيدن به خود كفايي توليد ذرت ، دقت در نوع تحقيقات در زمينه درخواست ارقام گونه هاي مختلف ذرت از سوي كشاورزان است .

وي افزود :درصد بالايي از سهم خودكفايي بر دوش تحقيقات است و محققين اطمينان داشته باشند حتي يك قدم بدون نظركارشناسي آنان برداشته نخواهد شد .

وي همچنين توليد علوفه در سال 83 را معادل 16400 هزار تن اعلام كرد و گفت :اين رقم نسبت به سال پيش از آن 8/7 درصد رشد داشته است .

ذبيحي به اهميت رشد توليد علوفه در كشور تاكيد كرد و افزود :در جايي كه بايد در پايان برنامه ده ساله ، سرانه پروتئين دامي از 22 به 29 كيلوگرم افزايش يابد، نياز به علوفه براي تغذيه دام امري ضروري است .

در پايان برنامه چهارم حدود 4 ميليون تن افزايش توليد يونجه پيش بيني شده كه محققان معتقدند افزايش بيش از اين نيز امكان پذير است .

کد مطلب 261793

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