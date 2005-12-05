اتحاديه صنفي دانشجويان دانشگاه هاي تهران يكساله شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اعضاي اين اتحاديه در دهمين جلسه مجمع عمومي علاوه بر انتخابات هيات مركزي جهت بحث و بررسي پيرامون تشكيل مجمع ادوار شوراهاي صنفي در دانشگاه علم و صنعت ايران گردهم مي آيند.
اتحاديه صنفي دانشجويان دانشگاه هاي تهران طي بيانيه اي در روز 16 آذر سال گذشته كه توسط شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه تهران در حضور رييس جمهور سابق قرائت شد اعلام موجوديت كرد و در آخرين بيانيه خود كه در آستانه انتخابات نهم رياست جمهوري منتشر شد اولويت دغدغه هاي صنفي دانشجويان را استقلال دانشگاه، گسترش علم و فن آوري، آزادي هاي آكادميك، امنيت رواني دانشجويان و مسائل رفاهي و معيشتي ذكر كرده بود.
به گزارش "مهر"، اتحاديه صنفي دانشجويان دانشگاه هاي تهران در اولين سال فعاليت خود با رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار كرد و "دانشجوي پولي" را به عنوان يك دغدغه روز دانشجويان خواند كه رييس مجمع تشخيص در پاسخ به نمايندگان صنفي دانشجويان دانشگاه هاي تهران گفت: در مقابل دانشجوي پولي مي ايستم.
نظر شما