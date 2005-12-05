  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۴۸

اتحاديه صنفي دانشجويان دانشگاه هاي تهران يكساله شد

انتخابات هيات مركزي اتحاديه صنفي دانشجويان دانشگاه هاي تهران با حضور 12 دانشگاه عضو مجمع عمومي آن در روز پنج شنبه 17 آذر ماه دردانشگاه علم و صنعت ايران برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اعضاي اين اتحاديه در دهمين جلسه مجمع عمومي علاوه بر انتخابات هيات مركزي جهت بحث و بررسي پيرامون تشكيل مجمع ادوار شوراهاي صنفي در دانشگاه علم و صنعت ايران گردهم مي آيند.

اتحاديه صنفي دانشجويان دانشگاه هاي تهران طي بيانيه اي در روز 16 آذر سال گذشته كه توسط شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه تهران در حضور رييس جمهور سابق قرائت شد اعلام موجوديت كرد و در آخرين بيانيه خود كه در آستانه انتخابات نهم رياست جمهوري منتشر شد اولويت دغدغه هاي صنفي دانشجويان را استقلال دانشگاه، گسترش علم و فن آوري، آزادي هاي آكادميك، امنيت رواني دانشجويان و مسائل رفاهي و معيشتي ذكر كرده بود.

به گزارش "مهر"، اتحاديه صنفي دانشجويان دانشگاه هاي تهران در اولين سال فعاليت خود با رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار كرد و "دانشجوي پولي" را به عنوان يك دغدغه روز دانشجويان خواند كه رييس مجمع تشخيص در پاسخ به نمايندگان صنفي دانشجويان دانشگاه هاي تهران گفت: در مقابل دانشجوي پولي مي ايستم.

کد مطلب 261797

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها