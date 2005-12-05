سردار رويانيان : از انتصاب خود به سمت معاون راهنمايي و رانندگي ناجا اطلاعي ندارم

سردار محمد رويانيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : من در هر سمتي يك خدمتگزار ملت هستم و تصميم گيري در مورد تغيير سمت بنده و انتصاب به سمت معاون راهنمايي و رانندگي ناجا بر عهده من نيست.

به گزارش خبرنگار "مهر" ، برخي سايت هاي خبري از انتصاب فرمانده پليس راه كشور به سمت معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي خبر داده اند كه اين امر از سوي سردار محمد رويانيان تاييد نشد.

همچنين در خبرها آمده بود كه بنا است سردار محسن انصاري معاون فعلي راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي به سمت قائم مقام بنياد شهيد منصوب شود.