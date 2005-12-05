داستان "موميايي سه" فاش شد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، فيلمنامه "موميايي سه" توسط الفر گوگ و مايلز ميلر به رشته تحرير درآمد. در اين فيلم مخاطبان با يك موميايي جديد مواجه مي‌شوند، به طوري كه نخستين امپراتوري چين كه مدتها پيش افسون شده درصدد است با گسيل سربازان خود، بار ديگر كنترل جهان را در دست گيرد.



"موميايي" از جمله فيلم‌هاي هراسناكي بود كه در زمان اكران با استقبال گرمي از سوي مخاطبان مواجه شد. اين اثر كه نام استفن سامرز را در مقام كارگردان داشت، از حضور برندان فريزر در نقش محوري سود مي‌جست.



موفقيت "موميايي" در گيشه به گونه‌اي بود كه به سرعت قسمت دوم اين اثر هم ساخته شد و ساخت قسمت دوم، راه را براي توليد قسمت سوم هموار كرد.