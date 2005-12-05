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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۳۱

توسط دكتر لگنهاوزن؛

استفتائات مقام معظم رهبري به زبان انگليسي ترجمه شد

استفتائات مقام معظم رهبري براي نخستين بار از سوي انتشارات بين المللي الهدي وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به زبان انگليسي چاپ و منتشر مي شود .

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" كتاب استفتائات مفام معظم رهبري توسط دكتر محمد لگنهاوزن به زبان انگليسي ترجمه و ويرايش شده و مشتمل بر 2091 سؤال و پاسخ شرعي و همچنين بحث در مورد مسائل مختلف فقهي و ديني، چون احكام تقليد، طهارت، نماز، روزه و خمس است .

كتاب استفتائات مقام معظم رهبري براي سهولت خوانندگان، به گونه اي ترجمه شده كه كلمات با ريشه عربي، به شكل ايتاليك مشخص شده و در انتهاي كتاب، فرهنگ لغاتي براي دسترسي آسان مخاطبان در نظر گرفته شده است .

اين كتاب در قطع وزيري و 564 صفحه از سوي انتشارات بين المللي الهدي به چاپ مي رسد .

کد مطلب 261802

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