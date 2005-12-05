سازمان مديريت زمان اتمام احداث آزاد راه تهران-شمال را سال 1397 اعلام كرد/رحمتي، رهبر و حجتي روز چهارشنبه به مجلس مي آيند

علي اكبر آقايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: پروژه احداث آزاد راه تهران-شمال در دهه هفتاد آغاز و قرار بوده در سال 1382به اتمام برسد كه متاسفانه اين كار صورت نگرفته است.

وي گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز اخيرا طي گزارشي زمان اتمام كل پروژه آزادراه تهران-شمال را سال 1397 اعلام كرده است .

آقايي معتقد است كه پروژه اي كه زمان احداث آن 22 سال طول مي كشد بزرگترين خسارت را به كشور وارد مي كند.

رييس كميسيون عمران مجلس اظهارداشت: برهمين اساس، اين كميسيون تصميم گرفته كه احداث اين آزاد راه را بررسي كند تا با مشخص شدن نارسايي ها، در صورت لزوم در بودجه سال آينده اعتبار خوبي در نظر گرفته شود.

وي در عين حال تاكيد كرد: با اين پيگيري ها، مجلس تنها به دنبال اين است كه با تسريع در احداث آزادراه تهران-شمال، زمان اتمام آن طولاني نشود.