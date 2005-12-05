ايجاد 494 هزار شغل تا پايان سال در بخش كشاورزي

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، محمد رضا اسكندري در جمع خبرنگاران با اشاره به تهيه سند اشتغال بخش كشاورزي در برنامه چهارم در طول دو ماه گذشته افزود: براساس سند اشتغال بخش كشاورزي تا پايان سال 84 , 277 هزار نفر اشتغال دائم و 217 هزار نفر اشتغال غير دائم و تا پايان برنامه چهارم حدود يك ميليون و 739 هزار نفر اشتغال دائم و يك ميليون و 489 هزار نفر اشتغال غير دائم در بخش كشاورزي ايجاد خواهد شد .

وي ميزان تسهيلات بانكي مصوب براي اشتغالزايي دربخش كشاورزي در سال 84 را سه هزار و 900 ميليارد تو مان (13 درصد رقم مصوب ) اعلام كرد و گفت: براساس برنامه ريزي انجام شده قرار است در مرحله دوم نيز به همين ميزان تسهيلات براي ايجاد ظرفيت در بخش كشاورزي پرداخت شود كه در اين راستا 25 درصد تسهيلات بخش كامل خواهد شد .

اسكندري با اشاره به اينكه نرخ سود 45 درصد تسهيلات بخش كشاورزي تك رقمي و مابقي 5/13 درصد است , تاكيد كرد: از ميزان سه هزار و 900 ميليارد تومان اعتبار حدود 1500 ميليارد تومان تسهيلات سرمايه گذاري و مابقي سرمايه در گردش است .

رييس جهاد كشاورزي اعتبارات تملك دارايي وزارت جهاد كشاورزي را درسالجاري حدود 840 ميليارد تومان اعلام كرد و تصريح كرد: از اين ميزان 220 ميليارد تومان اعتبارات تملكي استاني و 620 ميليارد تومان اعتبارات ملي است .

به گفته وي اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري وزارت جهاد كشاورزي بجز پروژه برقي كردن چاههاي كشاورزي , 215 ميليارد تومان است .

اسكندري خواستار اصلاح سياستهاي اتخاذ شده در مورد چاي شد و گفت: تصميمات اتخاذ شده در مورد چاي كه از قبل گرفته شده بايد تغيير كند بطوريكه با انحلال سازمان چاي حتما بايد دستگاهي وظايف اين سازمان را انجام دهد .

رييس جهاد كشاورزي خريد نقدي محصولات كشاورزي را درراستاي طرح خريد تضميني يكي از برنامه هاي وزارتخانه دانست و افزود: قطعا از سال آينده تمامي محصولات خريداري شده در راستاي خريد تضميني مانند گندم , چغندر و دانه هاي روغني بصورت نقدي انجام مي شود .

وي در مورد خريد مرغ مازاد مرغداران توسط شركت پشتيباني امور دام تاكيد كرد: امسال براي نخستين بار است كه شركت پشتيباني امور دام اقدام به خريد مرغ مازاد بصورت نقدي كرده است .

اسكندري كنترل برخي عوامل موثر در توليد مرغ را از راههاي اصلي براي كاهش قيمت پايه اين محصول و جلوگيري از متضرر شدن توليد كنندگان دانست و تاكيد كرد: با كنترل برخي فاكتورها مانند وا گذاري واردات ذرت به اتحاديه (45 تا 30 تومان ) كاهش تعرفه هاي بخش كشاورزي (هفت تومان و دو ريال ) پرداخت تسهيلات با سود پايين به مرغداران (42 تومان ) مي توان در مجموع حدود 160 تومان قيمت پايه مرغ را كاهش داد .

وي در مورد پايين بودن قيمت خريد گوشت از توليد كنندگان افزود: در حال حاضر گوشت در برخي مناطق تهران با قيمت 4500 تومان خريداري مي شود و اين در حالي است كه نرخ خريد تضميني كشاورزان طرحي است كه از متضرر شدن كشاورزان جلوگيري مي كند و موجب سود كشاورزان نمي شود .

وزير جهاد كشاورزي در مورد واردات گندم افزود: درحال حاضر بحثي در شوراي اقتصاد مبني بر افزايش مصرف سرانه گندم مناطق محروم از 10 كيلوگرم به 15 كيلو گرم مطرح شده كه البته وزارتخانه با اين طرح موافق نيست و در صورت تصويب اين طرح حدود 300 تا 400 هزار تن گندم وارد مي شود .

اسكندري با رد خبرصادرات 200 هزار تن گندم به عراق افزود: با توجه به اينكه گندم توليدي كشور تنها حدود 40 تا 50 درصد ظرفيت كارخانه هاي آرد را تامين مي كند لذا بر اساس مصوبه كارخانه هاي آرد با شرط صادرات آرد توليدي مي توانند گندم وارد كنند كه ممكن است صادرات گندم به عراق در اين قالب بوده است .