يك ميليارد دلار قرارداد فاينانس خارجي براي صنعت برق منعقد مي شود

محمد احمديان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با اشاره به مشكلات مالي صنعت برق،افزود: امسال خوشبختانه استفاده از قرارداد هاي مالي فاينانس به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد واميدواريم بخشي ازنيازهاي مالي صنعت برق كشوربا استفاده ازاين قراردادها تامين شود.

وي خاطرنشان كرد: براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي وزارت نيرو مي تواند براي بخش برق خود يك ميليارد دلارقرارداد منعقد كند.

احمديان با بيان اينكه براي توسعه تاسيسات صنعت برق به منابع زيادي احتياج داريم،اظهارداشت: قراردادهاي نيروگاه هايي مانند "پره سر" كه سال هاي پيش بخشي از كارهاي آن انجام شده است،بدون مشكل ادامه خواهد يافت.



به گزارش "مهر" پيش بيني مي شود در صورت فراهم شدن مقدمات لازم طي ده سال آينده 12 هزارمگاوات نيروگاه جديد توسط بخش خصوصي احداث شود،همچنين براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته طي سال جاري بايد هزارمگاوات نيروگاه ساخته شده توسط بخش خصوصى وارد شبكه شود