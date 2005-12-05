"هري پاتر و جام آتش" همچنان پرفروش است

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين اثر كه تحت نظارت شركت فيلمسازي برادران وارنر توليد شده است، در سومين هفته نمايش بالغ بر 20 ميليون دلار بليت فروخت كه نمايانگر كاهش 62 درصدي فروش اين اثر است.



استقبال مخاطبان از فيلم "هري پاتر و جام آتش" تاكنون بسيار چشمگير بوده است، به طوري كه مجموع فروش اين اثر در سه هفته گذشته به 230 ميليون دلار رسيد كه به مراتب بيشتر از فيلم "هري پاتر و زنداني آزكابان" است.



فروش اين فيلم درعرصه جهاني نيز بسيار قابل توجه است به طوري كه نمايش آن در57 كشور بالغ بر 560 ميليون دلار به فروش فيلم افزوده است.



در حال حاضر "هري پاتر و جام آتش" مقام بيست و نهم را در ليست پرفروش‌ترين فيلم‌هاي تاريخ سينما از آن خود كرده است.