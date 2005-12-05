حمايت از سرمايه گذاري بايد در دستور كار سه قوه قرار بگيرد

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي با تاكيد بر نقش رسانه ها، مطبوعات و صدا و سيما از همه مسوولان خواست مساله سرمايه گذاري را جدي بگيرند.

وي همچنين با اشاره به سرمايه صدها ميليارد دلاري ايرانيان خارج از كشور افزود: ايران خانه همه ايرانيان در سراسر دنيا است.

دادستان كل كشور تصريح كرد: اگر زمينه سرمايه گذاري فراهم شود و اعتماد لازم جلب شود همه هموطنان از سرمايه گذاري در كشور خود استقبال خواهند كرد و حتي ديگران نيز به سرمايه گذاري در ايران تمايل نشان خواهند داد.

دري نجف آبادي گفت: پس از حادثه 11 سپتامبر امنيت سرمايه گذاري از برخي كشورهاي غربي سلب شده كه جمهوري اسلامي با بسترسازي مطمئن مي تواند اسباب جذب اين سرمايه هاي سرگردان (اعم از ايراني و غير ايراني - كشورهاي اسلامي و غير اسلامي ) را فراهم كند.

وي افزود: همه تصميمات و جهت گيري هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در سالهاي گذشته در راستاي حمايت از سرمايه گذاري و جذب سرمايه بوده است.

دادستان كل كشور با بيان اينكه شرايط و امكانات خوبي براي سرمايه گذاري در همه زمينه ها وجود دارد گفت: بورس هم مي تواند و بايد در اين خصوص سهم خود را ايفا نمايد فعاليت مفيد و مثمر داشته باشد.

دري نجف آبادي سپس افزود: ايران جوان است و نيازمند كار و فعاليت؛ لذا لازم است ساليانه 800 هزار الي يك ميليون شغل جديد مولد و پايدار در كشور ايجاد شود كه البته اين مهم جز با تزريق سرمايه و سرمايه گذاري اصولي و مفيد ميسور نخواهد شد و همچنين بسياري از صنايع گذشته بايد نوسازي شود و متناسب با فناوري جديد توسعه يابد.

وي با اشاره به اينكه اعتباراتي را كه امروزه دولت و بانكها و بخش خصوصي در داخل كشور تخصيص مي دهند براي تامين نيازهاي واقعي كشور كافي نيست تصريح كرد: لازم است دستكم ساليانه 10 تا 20 ميليارد دلار سرمايه خارجي بعلاوه اعتبارات تخصيصي داخلي وارد تاروپود كشور گردد تا در پي آن، امكان فعاليتهاي گسترده تر و ايجاد اشتغال سالم فراهم شود.

دادستان كل كشور گفت: اشتغال موجود در كشور قابل رقابت با دنيا نيست لذا مي بايد جمهوري اسلامي ايران به چشم انداز 20 ساله جامع عمل بپوشاند تا در 20 سال آتي حرف اول را در منطقه بزند و به عنوان قدرت اقتصادي مطرح و به توسعه دانايي محور نائل گردد ؛ بايد زمينه اشتغال مولد و مفيد فراهم گردد و اشتغال و صنعت سنتي و عقب افتاده به صنايع مدرن و روزآمد تبديل شود.

وي تصريح كرد: در اين صورت است كه مي توانيم در بازار رقابت دنيا حضوري فعال داشته باشيم.