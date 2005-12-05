بيماران خاص روستايي به صورت رايگان بيمه خدمات درماني مي شوند

دكتر امير محمودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : پيرو مصوبات ستاد بيمه درمان روستائيان ، بيماران كليوي ، هموفيلي، تالاسمي و .... خارج از سيستم ارجاع شبكه بهداشت و درمان و بدون پرداخت حق سرانه بيمه اي از مزاياي سازمان خدمات درماني بهره مند مي شوند .

وي نشان كرد: همچنين بيماران خاصي كه متقاضي استفاده از دفترچه بيمه خويش فرما باشند بدون رعايت شرط خانوار و پرداخت وجه بابت حق سرانه ، تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار مي گيرند .

گفتني است اداره كل بيمه خدمات درماني غرب استان تهران با 1800 موسسه طرف قرار داد است .