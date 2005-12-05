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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۴:۱۹

ايران با عراق و غنا موافقت نامه امضا مي كند

هيات وزيران در مصوبه هاي جداگانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داد نسبت به امضاي موافقت نامه هاي جداگانه با كشورهاي عراق و غنا اقدام كند.

به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بر اساس يكي از اين مصوبات وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند نسبت به امضاي موقت موافقت نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت ايران و عراق اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.

بر اساس همين گزارش  هيات وزيران مجوز امضاي موافقنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه يا دارايي بين ايران و غنا را به وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر كرد.

اين مصوبات براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و اتحاد توافق هاي بين المللي مصوب 1371 به تصويب رسيده است.

 

کد مطلب 261818

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