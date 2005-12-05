ازليگ كشتي كناره گيري مي كنيم/ اين درگيريها برنامه ريزي شده بود

مسعود معمايي مديرعامل باشگا ه راه آهن خراسان درگفت و گو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت : ما به راي كميته انضباطي فدراسيون كشتي اعتراض كتبي كرده ايم وبراي رسيدگي به آن تا روز چهار شنبه مهلت داده ايم كه در صورت عدم رسيدگي به آن از ليگ كناره گيري خوا هيم كرد .

وي نتيجه دو كشتي پاياني مقابل پاس را مورد قبول ندانست وگفت : ما حتي به نتيجه به دست آمده مقابل پاس اعتراض داريم و خواستار برگزاري مجدد دو وزن پاياني اين ديدارهستيم ، چرا كه شرايط بعد ازدرگيري و تشنج مساعد برگزاري كشتي ها نبود .

معمايي خاطرنشان كرد : وقتي كميته انضباطي فدراسيون ناظر بازي را محروم مي كند، چرا كه بعدازناامني دستوربه ادامه بازي داده است پس نتيجه اعلام شده مردود مي باشد.

وي راي صادره را ناعادلانه دانست وگفت : چرا بايد محروميت درنظرگرفته شده براي يك مربي به اندازه بازيكن باشد در حالي كه مربي حكم معلم را دارد وبايد حتي درصورت تخلف ازسوي يك بازيكن با سعه صدربا اوبرخوردكند.

معمايي با انتقاد ازباشگاه پاس و مسئولين آن گفت: متاسفانه با توجه به اين كه پاس تيم نيروي انتظامي است اما ما مورين نيروي انتظامي درسالن حضورنداشتند. ضمن اين كه مديرعامل باشگاه پاس نيزازلفظ نامناسبي درخصوص كشتي گيرراه آهن استفاده كرده كه دراين مورد نيزمراتب اعتراض خودرا اعلام كرده ايم.