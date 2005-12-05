  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۷:۲۴

برگزاري جشنواره فيلم‌هاي ايراني در لاهور

دو جشنواره فيلم‌هاي ايراني با هدف معرفي سينماي كشورمان به مردم كشورهاي مختلف در شهر لاهور برگزار شد.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" به نقل ازروابط عمومي سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي، دراين جشنواره ها فيلم هاي سينماي ايران با زيرنويس انگليسي به نمايش درآمد .

به گفته محمد رضا اميني، مسوول خانه فرهنگ جمهوري اسلامي ايران درلاهور، هفت فيلم ايراني دربيستمين جشنواره رافي پيرلاهوركه از28آبان ماه امسال تا هفتم آذرماه جاري برگزارشد ، به نمايش گذاشته شد .

وي افزود : همچنين پنج فيلم ايراني درجشنواره فيلم هاي ايراني كه هشتم آذرماه جاري دردانشگاه هنرلاهوربرگزارشد ، به نمايش درآمد كه با استقبال كم نظيراستادان ودانشجويان روبروشد .

وي اظهارداشت : درمراسم گشايش جشنواره فيلم هاي ايراني دردانشگاه هنرلاهور، چند تن ازاستادان درخصوص جايگاه سينماي ايران درجهان سخنراني كردند.

کد مطلب 261825

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها