به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" به نقل ازروابط عمومي سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي، دراين جشنواره ها فيلم هاي سينماي ايران با زيرنويس انگليسي به نمايش درآمد .

به گفته محمد رضا اميني، مسوول خانه فرهنگ جمهوري اسلامي ايران درلاهور، هفت فيلم ايراني دربيستمين جشنواره رافي پيرلاهوركه از28آبان ماه امسال تا هفتم آذرماه جاري برگزارشد ، به نمايش گذاشته شد .

وي افزود : همچنين پنج فيلم ايراني درجشنواره فيلم هاي ايراني كه هشتم آذرماه جاري دردانشگاه هنرلاهوربرگزارشد ، به نمايش درآمد كه با استقبال كم نظيراستادان ودانشجويان روبروشد .

وي اظهارداشت : درمراسم گشايش جشنواره فيلم هاي ايراني دردانشگاه هنرلاهور، چند تن ازاستادان درخصوص جايگاه سينماي ايران درجهان سخنراني كردند.