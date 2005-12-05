آگاهي مردم ، امروزه در كشاكش افكار و انديشه ها ارتقا مي يابد

پرويز اسماعيلي مدير عامل خبرگزاري مهر در جمع خبرنگاران اين خبرگزاري در مشهد، با اشاره به نوع نگاه افكار عمومي به رسانه ها گفت: امروز سليقه وافكار عمومي مردم با خبر يك جانبه تغيير نمي كند، بلكه كشاكش افكار است كه سطح آگاهي عمومي را ارتقا مي دهد.

وي افزود: سليقه افراد مختلف جامعه در برخورد انديشه وتفكر شكل مي گيرد و افزايش مي يابد و در اين ميان رويكرد خبرگزاري مهر در ميان نخبگان و جامعه با استقبال مواجه بوده و در حال حاضر توانسته است با رعايت اين مسائل اعتماد مديران ومسوولان ارشد كشور را به خود جلب كند.

دبير كل انجمن روزنامه نگاران مسلمان با اشاره به حضور نزديك خبرگزاري مهر در مسائل مختلف فرهنگي تا حوزه هاي استراتژيك كشور اظهار داشت: با توجه به بين المللي بودن خبرگزاري مهر ومجهز بودن به چهارزبان دنيا، اكثر رسانه هاي اروپايي ،عرب زبان وجنوب شرق آسيا با مراجعه به اين رسانه از حوزه هاي داخلي كشورمان اطلاعات كسب مي كنند.

پرويز اسماعيلي رشد خبرگزاري مهر را در مقايسه با ديگر رسانه هاي كشور قابل دفاع دانست وتصريح كرد: ما هم در كنار ساير رسانه ها ، توانستيم با ايجاد انگيزه در تمام گستره هاي خبري موجب رشد افكار عمومي و توجه مردم وحتي جامعه بين الملل باشيم.

وي اظهار داشت: در اين بين وجود امكانات خبري تاثير بسزايي در رشد وسرعت گرفتن وحتي افزايش كيفي كار خبري خواهد داشت واين امر در جريان خبرگزاري مهر با روحيه همياري و تقويت همدلي و انگيزه كار توام شده است.