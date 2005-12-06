تزريق آموزه هاي ديني به كتب دانشگاهي بهترين راه اسلامي كردن دانشگاه ها است // اسلامي شدن دانشگاه ها به حذف كنكور كمك خواهد كرد

حجت الاسلام "نقويان" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: بحث اسلامي شدن دانشگاه ها بحث جديدي نيست. اين بحث از گذشته مطرح بوده و محدود به زمان خاصي نيست.

مسئول نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه شهيد بهشتي اضافه كرد: با مقايسه دانشگاه هاي كشور با ديگر دانشگاه هاي دنيا خواهيد ديد كه در بحث پژوهش و علم بسيار عقب هستيم و دانشجويان ما اوقات فراغت غير علمي زيادي دارند.

وي تاكيد كرد: در بسياري از دانشگاه هاي دنيا دانشجويان به دليل فشار كار علمي، خودكشي مي كنند در صورتي كه در كشور ما برنامه هاي غير دانشگاهي و فوق برنامه به دليل وقت آزاد دانشجويان بيشتر مورد استقبال قرار مي گيرد. دانشجويان به دليل اين وقت آزاد غير علمي به سمت كارهاي غير دانشگاهي و غير اخلاقي مي روند.

حجت الاسلام نقويان از ديگر عوامل اسلامي شدن دانشگاه ها را همخواني تحقيق و پژوهش با زير ساخت هاي تئوري و آموزه هاي اسلام دانست و افزود: در بسياري از دانشكده هاي علوم انساني بيشتر آموزه ها از كشورهاي شرقي و غربي است و اساتيد اعتقادي به آموزه هاي ديني و اسلامي ندارند در صورتي كه با ترويج اين آموزه ها مي توان دانشگاه و دانشجويان را به سمت اسلامي تر شدن حركت داد.

مسئول نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه شهيد بهشتي تصريح كرد: اگر دو شاخص علم و همخوان بودن آن با آموزه هاي اسلامي را در دانشگاه ها اجرا كنيم ديگر نيازي به برگزاري كنكور هم نخواهد بود زيرا افرادي كه براي مدرك جويي و كارهاي غيرعلمي و اخلاقي به دانشگاه آمده اند كنار مي روند و از سوي ديگر نيازي به تقويت كميته هاي انضباطي هم نيست.