اخبار كوتاه حوزه هنري

توليد 1000 ثانيه فيلم كوتاه در حوزه هنري گيلان

1000 ثانيه فيلم كوتاه در حوزه هنري استان گيلان توسط فيلمسازان جوان آن مركز تهيه و كارگرداني شد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از ستاد خبري حوزه هنري، خانه هنرهاي تصويري حوزه هنري استان گيلان در راستاي سياست‌هاي خود مبني برشناخت و استفاده از تجارب فيلمسازان جوان اقدام به ساخت فيلم‌هاي 100ثانيه‌اي كرده است.

فيلم‌هاي "چشم زمين" از فاطمه مهدي پور، "عطر خاك" از سيد مصطفي قديري، off از ميلاد دافساري، "چرندنما" از محمدصادق فخار، "اول يكي بود بعد..." از حسين صادقي، "يك دقيقه و چهل" نعمت باقري فرد، نفوذ از سيد محمود اريب، "اشك" از ميلاد دافساري، "عروس و بازي" از شيوا كاظمي و "گالش" از مريم شاملو در حوزه هنري استان گيلان توليد شده است.

ا خبار كوتاه حوزه‌هاي هنري سراسر كشور

* كنسرت پژوهشي موسيقي ايراني با حضور كاميار فانيان روزهاي 17و 18 آذرماه جاري ساعت 19 در محل تالار سوره حوزه هنري استان اصفهان برگزار مي‌شود.

* نمايشگاه عكس "و اينك بهار" شامل 50 اثر با موضوع آزاد از 13هنرمند حوزه هنري استان خوزستان، از 12 لغايت 16آذرماه جاري در نگارخانه مهر دانشگاه شهيد چمران اهواز برپاست. گفتني است اين نمايشگاه به همت حوزه هنري استان خوزستان و با همكاري كانون فيلم و عكس دانشگاه شهيد چمران اهواز برپا شده است.

* نمايشگاه طراحي و نقاشي علي حاجي مرادي شامل 28 اثر به سبك رئال و با موضوع آزاد از 12 لغايت 17 آذرماه جاري در نگارخانه حوزه هنري استان يزد برپاست.

* فيلم كوتاه "ماراتن" به كارگرداني امير شاداب و تهيه‌كنندگي حوزه هنري استان خوزستان توليد شد. اين فيلم درباره يك فوتباليست و يك دونده است كه خاطرات ورزشي خود را قبل از جانباز شدنشان مرور مي‌كنند.

* عصر شعر دانشجو به مناسبت روز دانشجو و با حضور شاعران جوان در حوزه هنري استان همدان و دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا و پيام نور آن استان، چهارشنبه 16 آذرماه جاري ساعت 16 در محل حوزه هنري برگزار مي‌شود.

* نخستين جلسه از سلسله جلسات پژوهشي هنر حوزه هنري استان يزد با عنوان "هنر و معنويت" با حضور عباس قانع، تنديسگر و مجسمه‌ساز، سه‌شنبه 15 آذرماه جاري در حوزه هنري يزد برگزار مي‌شود.

حوزه هنري همايش "خلاقيت هنري" برگزار مي‌كند

پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي پنجمين همايش "خلاقيت هنري" را برگزار مي‌كند.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از ستاد خبري حوزه هنري، مركز خلاقيت‌هاي هنري پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي حوزه هنري طي فراخواني از انديشمندان، پژوهشگران، محققان، اساتيد هنر، هنرمندان و دانشجويان دعوت به عمل مي‌آورد تا مكنونات ذهني خود را در قالب مقاله با محورهايي چون خلاقيت چيست و ارتباط آن با هنر به چه اندازه و چگونه است؟ خلاقيت هنري چيست و ذاتي يا اكتسابي است؟ پذيرش اجتماعي يك هنرمند چه تاثيري در خلاقيت هنري وي دارد؟ ويژگي‌هاي يك فرد خلاق كه خالق اثر هنري است به لحاظ رفتاري چيست؟ و ... به دبيرخانه همايش مذكور ارسال كنند.

مقالات ارسالي بايد حداكثر30 صفحه و تايپ شده باشد و مهلت ارسال مقالات به دبيرخانه اين همايش تا پايان دي ماه سال جاري اعلام شده است. علاقمندان مي‌توانند مقالات خود را به نشاني تهران، تقاطع خيابان حافظ و سميه، صندوق پستي 1677-15815 حوزه هنري دفتر پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي ارسال كنند.

گراميداشت خاطره مميز در قم

نشست تخصصي گرافيك با ياد و خاطره زنده‌ياد استاد مرتضي مميز با حضور مسعود نجابتي چهارشنبه 16آذرماه جاري در استان قم برگزار مي‌شود.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از ستاد خبري حوزه هنري، اين نشست تخصصي به نقد و بررسي آثار گرافيكي مسعود نجابتي همزمان با برپايي نمايشگاه آثار تايپوگرافي وي اختصاص دارد كه با ياد و خاطره زنده‌ياد مميز برگزار مي‌شود.

مسعود نجابتي از هنرمندان و طراحان مطرح گرافيك در ايران است كه تجربيات ارزشمندي در زمينه خوشنويسي و كار با حروف با تكيه و مطالعه روي آثار اسلامي و شرقي داشته و حاصل اين تجربيات را تا 20 آذرماه جاري در نگارستان اشراق شهرستان قم به نمايش گذاشته است.

اين نشست تخصصي به همت حوزه هنري استان قم ساعت 30/17 روز ياد شده برگزار مي‌شود.