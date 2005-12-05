دويچه وله: اتحاديه اروپا همچنان در انديشه سياست تدافعي واحد است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي دويچه وله ، يكي از مقامات بلندپايه سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) در اين زمينه خاطرنشان كرد : در پيش گرفتن سياست واحد دفاعي مي تواند علاوه بر ساير مزاياي استراتژيك، صرفه جويي مالي نيز در پي داشته باشد.

مسئله مالي براي در پيش گرفتن سياست هاي تدافعي مي تواند هزينه زيادي براي دولتهاي اروپايي در پي داشته باشد. اين درحالي است كه اگر يك سياست واحد در تمامي اروپا در پيش گرفته شود مي تواند به بهبود وضعيت اقتصادي كشورها نيز كمك كند.

دويچه وله در ادامه افزود : تمامي اعضاي ناتو در خصوص ايخاذ سياست واحد تدافعي به توافق رسيده اند تنها نكته اي كه در اين ميان باقي مي ماند اين است كه جزئيات اين سياست بايد به خوبي تدوين و آماده شود.

يكي از مقامات فنلاند در اين باره تصريح كرد : چندي است كه فنلاند براي نزديك شدن به سياست تدافعي واحد اتحاديه اروپا شماري از نظاميان خود را در قالب نيروهاي ناتو به مناطق مختلف بحراني از جمله كوزوو، افغانستان و مناطق بالكان اعزام كرده است .

وي در ادامه اظهار داشت : ارتش واحد اروپا مي تواند بيش از پيش در حل بحران هاي بين المللي موثر واقع شود .

اين شبكه خبري در خاتمه نوشت : اتحاديه اروپا پروژه هاي مختلفي براي آينده خود در نظر گرفته كه برخي از آنها همانند پول واحد محقق شده و تعداد ديگري از جمله قانون اساسي هنوز به نتيجه نرسيده است.