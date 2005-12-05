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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۰۰

در پي عدم اجازه قاضي دادگاه براي صحبت به وكلاي خارجي صدام صورت گرفت؛

وقفه 90 دقيقه اي جلسه محاكمه صدام

محاكمه صدام امروز پس از وقفه اي كه به خاطر اعتراض وكلاي صدام بوجود آمد، ازسر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، روند محاكمه صدام در پي يك وقفه 90 دقيقه اي دوباره آغاز شد. 

پس از آنكه وكلاي مدافع صدام و هفت تن از همدستانش در اعتراض به ندادن اجازه صحبت به وكلاي خارجي صدام جلسه دادرسي را ترك كردند ، رئيس دادگاه ادامه جلسه دادرسي را اعلام كرد .

تيم دفاع از جنايات صدام از خودداري قاضي براي رسيدگي به نگراني آنها درباره مشروعيت محاكمه خشمگين شدند و محل محاكمه را ترك كردند و پس از يك وقفه 90 دقيقه اي بارديگر كار خود را ازسر گرفت.

سومين جلسه محاكمه صدام پس از يك هفته وقفه صبح امروز آغاز شد. در جلسه امروز دادگاه قرار است سه تن از شاهدان عليه صدام و همدستانش شهادت دهند . 

اولين جلسه دادگاه صدام در تاريخ 19 اكتبر(27 مهرماه) برگزار شد، اما به منظور شنيدن به اظهارات شاهدان اين حادثه به تعويق افتاد.

اين دادگاه در روز 28 نوامبر(7 آذر ماه) ازسرگرفته شد كه به درخواست وكلاي مدافع صدام و هفت تن از معاونينش بارديگر يك هفته به تاخير افتاد.

کد مطلب 261841

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