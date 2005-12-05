ورزشكاران بولينگ توفيقي در كسب مدال نداشتند

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" از دوحه قطر دراولين روز رقابتهاي بولينگ بازيهاي غرب آسيا نمايندگان ورزشكاران كشورمان با حريفان خود به رقابت پرداختند ولي توفيقي در كسب مدال نداشتند.

دراين رقابتها كه درسالن "بولينگ سنتر" دوحه قطرجريان دارد روز گذشته 4 ورزشكاركشورمان به رقابت پرداختند كه درپايان سيدابراهيم اوشاني ، ماكام ماجدي ، مجيدمالكي و كامبيزكياني دربخش انفرادي به ترتيب به مقامهاي بيستم و بيست وهشتم ، سي و يكم و سي و سوم دست يافتند. دراين رقابتها ورزشكاران قطرمقامهاي اول تا سوم را بدست آوردند.