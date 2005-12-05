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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۱۳

احساس خطر اجتماعي دليلي براي ترك تحصيل اجباري دختران

احساس خطر اجتماعي دليلي براي ترك تحصيل اجباري دختران

يك دكتر جامعه شناس اعلام كرد: احساس خطر اجتماعي تعدادي از والدين منجر به ترك تحصيل اجباري برخي از دختراني مي شود كه خود راغب به ادامه تحصيل هستند.

دكتر ژينوس سخي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در خصوص  ترك تحصيل دختران افزود:عوامل محيطي و خانوادگي از جمله مواردي است كه منجر به دوري دختران و زنان از تحصيل مي شود.

اين استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت: علاوه بر موارد ياد شده بسياري از مشكلات اقتصادي زمينه سازاين امر مي شوند و بسياري از خانواده هاي سنتي با اين تفكر كه پسران در تحصيل نيز بر دختران مقدم هستند مانع رفتن آنها به مكان هاي آموزشي مي شوند.

وي تصريح كرد:علاوه بر مشكلات اين چنيني طرز تفكر دختران به خصوص در سنين نوجواني عامل بسياري از خيالبافي هاي كودكانه و در نتيجه دوري آنان از تحصيل مي شود.

اين جامعه شناس تاكيد كرد: ترك تحصيل دختران عواقب شومي نظير ايجاد راههاي كسب در آمد نامناسب را در جامعه رواج خواهد داد. 

وي اضافه كرد: متاسفانه در حال حاضربيكاري ، عدم رغبت برخي از از دختران به ادامه تحصيل و نا آگاههي هاي آنان و افكاري نظير پولدار شدن يك شبه رادرتفكرات خام اين افراد به وجود آورده كه دستگاههاو مسئولان مربوطه بايد نسبت به آن آگاهي لازم و كافي داشته باشند. 

سخي ضمن اشاره به ناديده انگاشته شدن ميل به ادامه تحصيل در زنان عنوان كرد: پيشنهاد كم كردن سهميه زنان در دانشگاهها بزرگترين ضربه را بر روحيه اين طالبان علم و دانش و پيشرفت وارد خواهد ساخت. 

وي با اشاره به آموزش هاي غير مستقيمي كه مي توانند از طريق رسانه ها مطرح شوند توصيه كرد: والدين و جامعه در تشويق دختران به ادامه تحصيل نقش موثري دارند لذا پيشنهاد مي شود مسئولان نظام برنامه ريزي هاي خود را در راستاي ارزش نهادن به ايجاد رغبت تحصيلي دختران و زنان معطوف كننند و همگام با آن به ايجاد مشاغل مربوط به رشته هاي تحصيلي اين افراد بينديشند.

 

کد مطلب 261843

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