احساس خطر اجتماعي دليلي براي ترك تحصيل اجباري دختران

دكتر ژينوس سخي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در خصوص ترك تحصيل دختران افزود:عوامل محيطي و خانوادگي از جمله مواردي است كه منجر به دوري دختران و زنان از تحصيل مي شود.

اين استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت: علاوه بر موارد ياد شده بسياري از مشكلات اقتصادي زمينه سازاين امر مي شوند و بسياري از خانواده هاي سنتي با اين تفكر كه پسران در تحصيل نيز بر دختران مقدم هستند مانع رفتن آنها به مكان هاي آموزشي مي شوند.

وي تصريح كرد:علاوه بر مشكلات اين چنيني طرز تفكر دختران به خصوص در سنين نوجواني عامل بسياري از خيالبافي هاي كودكانه و در نتيجه دوري آنان از تحصيل مي شود.

اين جامعه شناس تاكيد كرد: ترك تحصيل دختران عواقب شومي نظير ايجاد راههاي كسب در آمد نامناسب را در جامعه رواج خواهد داد.

وي اضافه كرد: متاسفانه در حال حاضربيكاري ، عدم رغبت برخي از از دختران به ادامه تحصيل و نا آگاههي هاي آنان و افكاري نظير پولدار شدن يك شبه رادرتفكرات خام اين افراد به وجود آورده كه دستگاههاو مسئولان مربوطه بايد نسبت به آن آگاهي لازم و كافي داشته باشند.

سخي ضمن اشاره به ناديده انگاشته شدن ميل به ادامه تحصيل در زنان عنوان كرد: پيشنهاد كم كردن سهميه زنان در دانشگاهها بزرگترين ضربه را بر روحيه اين طالبان علم و دانش و پيشرفت وارد خواهد ساخت.

وي با اشاره به آموزش هاي غير مستقيمي كه مي توانند از طريق رسانه ها مطرح شوند توصيه كرد: والدين و جامعه در تشويق دختران به ادامه تحصيل نقش موثري دارند لذا پيشنهاد مي شود مسئولان نظام برنامه ريزي هاي خود را در راستاي ارزش نهادن به ايجاد رغبت تحصيلي دختران و زنان معطوف كننند و همگام با آن به ايجاد مشاغل مربوط به رشته هاي تحصيلي اين افراد بينديشند.