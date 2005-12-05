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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۰۱

برنامه‌هاي روز نخست كنگره بزرگ تئاتر اعلام شد

عناوين برنامه‌هاي اولين روز كنگره بزرگ تئاتر كشور اعلام شد.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" به نقل ازروابط عمومي اداره كل هنرهاي نمايشي ، كنگره بزرگ تئاتركشورفردا سه شنبه پانزدهم آذرراس ساعت 30/9 درمحل تالاروحدت آغازبه كارمي كند وفهرست عناوين برنامه هاي روزاول وسخنرانان كنگره به اين ترتيب است :

" گزارش كنگره وفعاليت هاي آن  " توسط اردشيرصالح پوردبيركنگره

" پژوهش وجايگاه آن درتئاتر" توسط يدالله آقا عباسي ازاستان كرمان

" منزلت وجايگاه تئاترشهرستان " توسط محمد هادي نامورازاستان گلستان

" خرده فرهنگ ها وجوهره هاي معنوي تئاتر" توسط علي تفضليان ازاستان قم

" چشم اندازانجمن هاي نمايش دركشور" توسط حسين مسافرآستانه رئيس انجمن نمايش

" تئاترومنزلت كنوني آن " توسط منصورپارسايي مديركل هنرهاي نمايشي

سخنراني وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي محمد حسين صفارهرندي

برنامه هاي سخنراني تا ساعت 12به پايان مي رسد .

براساس اين خبردربعد ازظهرروزسه شنبه ، ازساعت 15تا17 كميسيون هاي تخصصي پنجگانه به ارزيابي مسائل مبتلا به حوزه هاي مختلف تئاترمي پردازند . مهمانان كنگره درپايان روزاول به تماشاي نمايش " ملودي شهرباراني " نوشته اكبررادي به كارگرداني هادي مرزبان مي نشينند . كنگره بزرگ تئاترطي روزهاي سه شنبه وچهارشنبه ( پانزدهم وشانزدهم ) درتالاروحدت برپاست .

کد مطلب 261846

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