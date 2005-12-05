به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" به نقل ازروابط عمومي اداره كل هنرهاي نمايشي ، كنگره بزرگ تئاتركشورفردا سه شنبه پانزدهم آذرراس ساعت 30/9 درمحل تالاروحدت آغازبه كارمي كند وفهرست عناوين برنامه هاي روزاول وسخنرانان كنگره به اين ترتيب است :

" گزارش كنگره وفعاليت هاي آن " توسط اردشيرصالح پوردبيركنگره

" پژوهش وجايگاه آن درتئاتر" توسط يدالله آقا عباسي ازاستان كرمان

" منزلت وجايگاه تئاترشهرستان " توسط محمد هادي نامورازاستان گلستان

" خرده فرهنگ ها وجوهره هاي معنوي تئاتر" توسط علي تفضليان ازاستان قم

" چشم اندازانجمن هاي نمايش دركشور" توسط حسين مسافرآستانه رئيس انجمن نمايش

" تئاترومنزلت كنوني آن " توسط منصورپارسايي مديركل هنرهاي نمايشي

سخنراني وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي محمد حسين صفارهرندي

برنامه هاي سخنراني تا ساعت 12به پايان مي رسد .

براساس اين خبردربعد ازظهرروزسه شنبه ، ازساعت 15تا17 كميسيون هاي تخصصي پنجگانه به ارزيابي مسائل مبتلا به حوزه هاي مختلف تئاترمي پردازند . مهمانان كنگره درپايان روزاول به تماشاي نمايش " ملودي شهرباراني " نوشته اكبررادي به كارگرداني هادي مرزبان مي نشينند . كنگره بزرگ تئاترطي روزهاي سه شنبه وچهارشنبه ( پانزدهم وشانزدهم ) درتالاروحدت برپاست .