به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" به نقل ازروابط عمومي اداره كل هنرهاي نمايشي ، كنگره بزرگ تئاتركشورفردا سه شنبه پانزدهم آذرراس ساعت 30/9 درمحل تالاروحدت آغازبه كارمي كند وفهرست عناوين برنامه هاي روزاول وسخنرانان كنگره به اين ترتيب است :
" گزارش كنگره وفعاليت هاي آن " توسط اردشيرصالح پوردبيركنگره
" پژوهش وجايگاه آن درتئاتر" توسط يدالله آقا عباسي ازاستان كرمان
" منزلت وجايگاه تئاترشهرستان " توسط محمد هادي نامورازاستان گلستان
" خرده فرهنگ ها وجوهره هاي معنوي تئاتر" توسط علي تفضليان ازاستان قم
" چشم اندازانجمن هاي نمايش دركشور" توسط حسين مسافرآستانه رئيس انجمن نمايش
" تئاترومنزلت كنوني آن " توسط منصورپارسايي مديركل هنرهاي نمايشي
سخنراني وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي محمد حسين صفارهرندي
برنامه هاي سخنراني تا ساعت 12به پايان مي رسد .
براساس اين خبردربعد ازظهرروزسه شنبه ، ازساعت 15تا17 كميسيون هاي تخصصي پنجگانه به ارزيابي مسائل مبتلا به حوزه هاي مختلف تئاترمي پردازند . مهمانان كنگره درپايان روزاول به تماشاي نمايش " ملودي شهرباراني " نوشته اكبررادي به كارگرداني هادي مرزبان مي نشينند . كنگره بزرگ تئاترطي روزهاي سه شنبه وچهارشنبه ( پانزدهم وشانزدهم ) درتالاروحدت برپاست .
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