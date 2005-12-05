نمايندگان IMF در وزارت نفت، سازمان مديريت و بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، صندوق بين المللي پول هر ساله كارشناسان خود را به كشورهاي مختلف عضو اعزام مي كند تا از آخرين وضعيت اقتصاد كشورها مطلع شوند.

برهمين اساس، هم اكنون اين هيات وارد تهران شده و با مقامات اتاق بازرگاني ايران و با مقامات مسئول از جمله علي نقي خاموشي ديدار و گفت و گو كرده اند.

در روزهاي آينده نيز هيات اعزامي صندوق بين المللي پول از وزارت نفت، سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان بورس اوراق بهادار ديدن خواهند كرد و با مقامات مسئول ذي ربط وارد بحث در خصوص مباحث مختلف اقتصادي خواهند شد.

گفته مي شود صندوق بين المللي پول گزارش هاي مختلفي كه از وضعيت اقتصاد كشور ها منتشر مي كند براساس همين اطلاعات و آماري است كه با اعزام كارشناساني آنها را جمع آوري مي كند.

تسهيلاتي كه از سوي صندوق بين المللي پول به كشورهاي مختلف جهان تعلق مي گيرد بر اساس گزارش هاي تهيه شده كارشناسان اين نهاد مالي است.

گزارش هاي صندوق بين المللي پول همچنين در محاسبه ريسك اقتصادي كشورها موثر مي باشد.

بانك مركزي مهمترين نهاد اقتصادي داخلي است كه همواره مورد توجه نمايندگان صندوق بين المللي پول است.