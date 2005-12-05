اهل ادب در آثار خود به " فرهنگ كار " هم توجه كنند

رمضان لطفي با اشاره به ضرورت ترويج فرهنگ كار و تقويت روحيه كار آفريني ، افزود: كار و فرهنگ كاري تعيين كننده تربيت نيروي انساني در بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي است كه بدون شك ناگفته هاي نياز بشر هم در آن نهفته است البته شناسايي و جهت دار نمودن اين مهم در گرو دخالت و دلالت صاحبان علم و ادب ، حاميان ذوق و انديشه و نظارت آنان ممكن خواهد شد.

رئيس فرهنگسراي كار گفت : حوزه ادبيات ، انديشه محيط هاي شغلي را همراه با فعل و فاعل كلمه و جمله با فرهنگ كار آشنا خواهد ساخت . فرهنگي كه با تركيب و تجزيه و تحليل ، سلامت معاني و مفاهيم را ضمانت مي كند و شناخت و آگاهي از مفاهيم و تعابير پيوستن جملاتي است كه نيروي كار به عنوان فاعل ، فعل خود را توجيه نمي كند . بلكه توجه به آن را الگويي مناسب در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد.

لطفي در پايان افزود: با استفاده از اجزا و اركان ادبيات ، بايد در جستجوي محصول امنيت شغلي كه همانا امنيت اجتماعي است باشيم و اميدواريم كه مسئولين ذيربط فضا و امكان همكاري و مشاركت را براي تشكلهاي غير دولتي چون كانون هاي علمي - ادبي - هنري - فرهنگي فراهم كنند تا زمينه رشد و تعالي كار و فرهنگ كار حاصل خير باقي بماند . چرا كه خوب كاركردن و كار خوب كردن نياز به توجيه ندارد .