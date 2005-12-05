آقاي رئيس جمهور؛ فراموش نكنيد مردم با پرچم عدالتي كه شما بلند كرده ايد بيعت كرده اند

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين بيانيه آمده است : دولت دكتراحمدي نژاد در حالي صدمين روز خود را پشت سر گذاشت كه رويكرد جريانات سياسي مختلف نسبت به دولت وي از جهات مختلف قابل توجه مي نمود . جنبش عدالتخواه دانشجويي كه مواضع خود را نسبت به دولت جديد به طور شفاف بيان كرده است، لازم مي داند تحليل خود نسبت به اين جريانات را نيز بيان نمايد :

الف – جرياناتي كه خود را همسو با دولت هاي قبل مي دانستند؛ همانهايي كه امروز از كنار گذاشتن نيروهاي شايسته و مديران كارآمد و از بين رفتن اقتصاد كشور و بي تدبيري مديران جديد و بهانه دادن به دست دشمنان سخن مي گويند و ديروز با آوردن تمام نخبگان و چهره هاي خود به صحنه رقابت انتخاباتي مردم را از خطر نابودي همه دستاوردها و روي كار آمدن طالبان هاي ايراني و متحجران عوام گرا مي ترساندند فلذا انتخابات گذشته و رأي مردم را به رأي اقشار فريب خورده فرودست و برد جريان هاي پوپوليستي تعبير كردند .

اين رويكرد متعلق به همان كساني است كه نسخه "پيش به سوي غرب " را براي ايران پيچيده بودند و با نفي عناصر مقوم هويت ايراني و ارزشهاي ديني با سرعت تمام به سوي آن هدف مي تاختند . آنها نسبت به گسترش بي رويه فقر، فساد ، تبعيض ، رانت خواري و باند بازي در جامعه ساكت نشسته بودند و در برابر لِه شدن مستضعفان و محرومان كشور عكس العملي نشان نمي دادند . اين جريان كه نسبت به "اساسي ترين مسأله كشور" يعني "عدالت" بي توجه بود، امروز روندي كودكانه را پيش گرفته تا دستاورد سالها حاكميت خود را به پاي انتخاب اخير مردم بياندازد و با تكرار مواضع خويش آنها را دلسرد نمايد.

جالب تر اينكه تأكيدات مكرر رهبرمعظم انقلاب مبني بر لزوم حفظ وحدت ، پرهيز از اختلافات و فرصت دادن به دولت براي اجراي برنامه هاي خويش، همچون گذشته هيچ اثري در تغيير مواضع بزرگ و كوچك ايشان نگذاشته است .

ب – جريان سياسي فرصت طلب مدعي همسويي با دولت جديد كه اين جريان در انتخابات گذشته نشان داد عقبه مردمي اش حداكثر يك ميليون نفر است با استفاده از قدرت چانه زني چهره هاي سياسي و حكومتي خويش امروز ميراث خوار فرهنگسازي نخبگان انقلابي و دلسوزان كشور براي حاكميت گفتمان عدالت شده است و با خود فريبيِ تمام، خود را عامل شكل گيري مرحله به مرحله آن معرفي مي كند !

آنها كه به خاطر هويت واقعي شان حتي به خود جرأت ندادند تا جريان عدالت گرا را از جريانات ليبرال سرمايه دار جدا بدانند و لذا طرف هيچ كس را نگرفتند، امروز - متأسفانه - بسياري از پست هاي حكومتي در سطح كشور و استانها را به دست گرفته اند . اينها جرياني اند كه هركس بر سر كار بيايد سهم خود را مي گيرند و همچون جريان مقابلشان در بي توجهي به دردهاي مردم اشتراك دارند . درباره ان دو جريان مدعي خط امام همن بس كه گفته شود :

اي معتمدين قوم ! ياران امام

نيكو صفتان پشت بر پست و مقام

آن پير اگر بازي تان را مي ديد

مي گفت كه شطرنج حرام است حرام!

ج- جريان نخبگان انقلابي : اين جريان - كه هنوز نوپا و كم توان است - بزرگترين مشخصه اش، مخالفت با حاكميت توسعه ليبرال سرمايه داري در كشور است و تحقق عدالت مبتني بر مباني ديني را هدف خود مي داند و توجه به نيازهاي واقعي مردم را مد نظر خود قرار داده است . اين جريان بيش از آنكه خود را وامدار قبائل سياسي مذكور بداند ، نسبت به آرمان هاي انقلاب و مردم ، متعهد گشته است و طبعا" از ابراز انتقادات خود نسبت به هيچ خطايي ابا نمي كند . "برخي" انتقادات نسبت به گزينش هاي دولت جديد ، از جمله اين اعتراضات بود . اين جريان را نبايد با جريان سياسي و مصلحت انديشِ خواهان عدالت اشتباه گرفت .

اما آقاي احمدي نژاد؛ جنبش عدالتخواه دانشجويي همچنان خود را متعهد مي داند تا چون گذشته از دولت شما ، كه با شعار هاي ديني و عدالتخواهانه روي كار آمده است ، حمايت كند . بار ديگر از شما مي خواهيم تا با كمك همه نخبگان انقلابي و توان علمي كشور به وعده هايي كه به مردم داده ايد عمل كنيد و از فشار جريانات سياسي مختلف نهراسيد، چرا كه مردم نه با شما، كه با پرچمي كه بلند كرده ايد بيعت كرده اند و در صورت زمين گذاشتن آن همچون گذشتگان ، شما را نيز كنار خواهند گذاشت .