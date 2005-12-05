"استراليا" بهشت امن مظنونان جنايات جنگي عراق

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، روزنامه "سيدني مورنينگ هرالد" گزارش داد كه مقامات مهاجرت در ابتدا با يافتن دلايل جدي بر اين باور بودند كه "عدي عدنان التكريتي" 38 ساله ، مرتكب جنايت عليه بشريت شده است و به اين خاطر از صدور رواديد براي وي خودداري كردند اما بعد اين تصميم تغيير يافت و به وي اجازه داده شد كه در يك جاي امن و موقت در شهر آدلايد زندگي كند.



اين روزنامه نوشت : تكريتي كه با يك پزشك استراليايي ازدواج كرده است از خويشاوندان و افسران گارد ويژه صدام بود.



اين روزنامه استراليايي با نقل اسنادي از اداره مهاجرت اين كشور خاطرنشان كرد : وي كه براي قصي پسر صدام كار مي كرد رياست واحد تعقيب و بازداشت ناراضيان فراري رژيم صدام را برعهده داشت .



سيدني مورنينگ هرالد همچنين در گزارش خود تاكيد كرد كه اداره مهاجرت پس از بررسي اتهامات وي و عدم يافتن شواهدي براي اثبات اتهامات وي، دستور صدور رواديد را صادر كرد.



وكيل تكريتي درباره موكل خود به اين روزنامه گفت : وي به اين علت كه از خويشاوندان صدام است، مجبور بود كه در سرويس هاي امنيتي صدام خدمت كند .



"آماندا وانستون" وزير مهاجرت استراليا امروز پس از انتشار اين گزارش تحت فشار قرار گرفت تا توضيحاتي دراين باره كه چرا وزارتخانه وي در ابتدا از صدور رواديد به تكريتي كه شش سال قبل وارد اين كشور شده بود خودداري كرد و بعد اجازه اقامت در استراليا را به وي داد ، ارائه دهد.



سخنگوي حزب كارگر استراليا كه از احزاب مخالف مي باشد در واكنش به اين گزارش ، گفت : دولت "جان هاوارد" نخست وزير استراليا با اتخاد سياستهاي سختگيرانه در خصوص مهاجرت غيرقانوني، صدها تن از متقاضيان پناهندگي را بازداشت كرده، اما به مظنونان جنايت جنگي اجازه داده است كه با پيروزي در دادگاه، آزادانه در استراليا زندگي كنند .



اين روزنامه استراليايي همچنين در گزارش خود خاطرنشان كرد كه در تحقيقات خود، 30 تن از مظنونان جنايات جنگي را پيدا كرده است كه در 10 سال گذشته از دادن پناهندگي به آنان خودداري شده است . اين افراد كه تقاضاهاي آنها مدتهاست در حال تعلق قرار دارد، آزادانه در استراليا زندگي مي كنند .



"گراهام بلويت" معاون سابق دادستان دادگاه جنايات جنگي سازمان ملل در لاهه پس از انتشار اين گزارش ، در گفتگو با راديو اي بي سي گفت كه استراليا به خاطر اينكه بهشت امني براي جناياتكاران جنگي كه درصدد دور ماندن از پيگرد قانوني هستند، مشهور شده است .



وي افزود : به برخي از مجرمان اجازه داده شده است كه بدون هيچ نگراني آزادانه در استراليا زندگي كنند.



گزارش اين روز نامه استراليايي زماني منتشر شد كه سومين جلسه محاكمه صدام و همدستانش امروز در بغداد در حال برگزاري است. صدام و همدستانش امروز به خاطر قتل و عام شيعيان روستاي دو جيل محاكمه مي شوند.