مطمئنم سقوط نمي كنيم / همچنان منتظر دعوت برانكو هستم / بهترين دوران فوتبالم را سپري مي كنم

مهدي پاشازاده كه دربازي شنبه شب تيمش زننده يكي ازگلهاي آدميراواكر بود درگفت وگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: بعد از تغييراتي كه دركادرفني صورت گرفت شرايط تيم رو به بهبود گذاشته به گونه اي كه ما درپنج بازي اخير تنها دو گل دريافت كرده ايم كه يكي ازآنها يك پنالتي نادرست بود.

مدافع ايراني تيم فوتبال آدميراواكراتريش ادامه داد: درچند هفته اخيرتركيب تيم ما متحول شده و بازيكنان مصدوم نيزبه شرايط ايده ال برگشته اند. ضمن اينكه خط دفاعي نيزبه كلي تغييركرده است و ازبازيكنان قبلي تنها من درتركيب اصلي باقي مانده ام.

پاشازاده به ديداربرابرگراتس آ. ك و گلزني خودش اشاره كرد وگفت : گراتس ازجمله تيم هاي ميانه جدول است كه قبل از بازي همه تصور مي كردند ما به اين تيم مي بازيم اما هماهنگي خوب بازيكنان و موفقيت دركاردفاعي نه تنها مانع ازشكست ما شد بلكه به پيروزي 2 برصفرمان مقابل اين تيم انجاميد.

وي افزود: با شرايطي كه تيم آدميرا دارد مطمئنم كه ازانتهاي جدول كنده خواهيم شد و به هيچ وجه سقوط نخواهيم كرد و با پيروزي در بازي آخر نيم فصل مي توانيم به رده هاي بالاترصعود كنيم. بازي با تيم واكر تيرول براي ما بسيار مهم است و بايد به هر نحو ممكن در اين بازي به پيروزي برسيم.

مهدي پاشازاده كه كاپيتان دوم تيم آدميرواكراست درادامه گفت و گوي خود با " مهر" ضمن ابراز اميدواري از اينكه در بهترين دوران فوتبال خود يك شانس ديگر براي حضور در اردوي تيم ملي پيدا كند گفت : همچنان منتظر دعوت برانكو ايوانكوويچ هستم تا با حضور در تمرينات تيم ملي و يا يكي از بازيهاي دوستانه اين تيم شايستگي هايم را به اثبات برسانم.

وي ادامه داد: مطمئنم كه تيم ملي مهمتر ازپاشازاده است اما مي دانم با شرايط فعلي براي تيم ملي مفيد و موثر خواهم بود و اميدوارم برانكو اين فرصت را به من بدهد.