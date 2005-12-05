لاوروف: دموكراسي را نمي توان صادر كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از آسوشيتدپرس، سرگئي لاوروف تاكيد كرد كشورهاي بيگانه با كمك هاي مالي خود به سازمان هاي غيردولتي چهره روسيه را در خارج تحريف مي كنند و بد جلوه مي دهند.

درحاليكه لاوروف از كشور خاصي سخن به ميان نياورد ليكن تحليلگران بر اين باورند كه اشاره وي به آمريكا و ديگر كشورهاي غربي است كه در چند سال اخير فعاليت هاي خود را در اين جمهوري ها گسترش داده اند.

پيشتر در 15 شهريور سال جاري "ولاديمير پوتين" رئيس جمهور روسيه نيز نسبت به دخالت ها و فشارهاي خارجي براي اصلاحات در جمهوري هاي شوروي سابق هشدار داده و اعلام كرده بود اين مساله مي تواند جمهوري هاي شوروي سابق را مانند جمهوري هاي آمريكاي لاتين دچار هرج و مرج كند .

يك هفته قبل از چنين اظهاراتي از سوي پوتين،" مادلين آلبرايت" وزير امور خارجه اسبق آمريكا ادعا كرد كه كشورش وظيفه دارد تا در كشورهائي كه تحت حاكميت ديكتاتوري هستند به گسترش دموكراسي بپردازد.



آلبرايت كه در كنفرانسي به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد وحدت اتحاديه تجاري در ورشو پايتخت لهستان صحبت مي كرد اظهار داشت:"ما تكليف داريم تا از تمام كساني كه براي حقوق خود مي جنگند پشتيباني كنيم".

در همين راستا لاوروف طي مقاله اي كه در سايت اينترنتي وزارت امور خارجه روسيه منتشر شده آورده است: هر تلاشي براي سرعت گرفتن روند طبيعي اجتماعي بويژه از خارج، بدون اينكه به ايجاد راهي به سوي دموكراسي باشد منجر به بي ثباتي در اين مناطق خواهد شد.

وي گفت: دموكراسي چيزي نيست كه بتوان آن را صادر كرد و شيوه هاي تبليغ آگهي بازرگاني و بافتن دكترين هاي سياسي در پيشبرد آن اقدامي ناپسند هستند.

وزير امور خارجه روسيه با اشاره به تظاهرات چند ماه گذشته در برخي از اين جمهوري ها و دخالت رهبران كشورهاي غربي گفت: زماني كه تظاهر كنندگان به جاي درخواست كمك از همشهريان خود، از رهبران كشورهاي خارجي كمك درخواست مي كنند بسيار متعجب مي شوم.

وي همچنين سازمانهاي غير دولتي و مؤسسات تحقيقاتي در روسيه را كه به گفته وي از پول ماليات دهندگان خارجي تغذيه مي شوند، متهم كرد كه به ارائه تصويري بد از روسيه مي پردازند.

گرچه لاوروف در اين حوزه نيز به سازمان خاصي اشاره نكرد ليكن به نظر مي رسد اعتراض وي به مؤسسه آمريكائي "اوپن سوسايتي" متعلق به جرج سوروس ميلياردر مي باشد كه از وي به عنوان پدر انقلابهاي رنگي در جمهوريهاي سابق نام برده مي شود.

وي گفت: سازمانهاي غير دولتي بايد از منابع ملي تغذيه كنند نه اينكه منبع مالي آنها وابسته به خارج باشد.