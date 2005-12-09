سوسن اصلاني (دهلوي)، نوازنده سنتور و آهنگساز، در گفتگو با خبرنگار موسيقي "مهر" با علام اين مطلب گفت: "آشنايي با نوع موسيقي و سازهاي مربوط به آن نخستين عامل براي گرايش مخاطب به موسيقي محسوب مي‌شود. اما آيا اين مولفه در جامعه ما رعايت مي شود؟ آيا محلي براي عرضه موسيقي صحيح و باكيفيت وجود دارد؟"

اصلاني در ادامه افزود: "با توجه به اين شرايط نمي‌توان از جوان امروزي توقع شناخت ابزار موسيقي ملي را داشت چه رسد به شناخت موسيقي خوب و بد!"

سرپرست گروه موسيقي "خجسته" به فراهم نشدن زمينه‌هاي برگزاري نخستين مولفه اجرايي موسيقي يعني كنسرت اشاره و خاطرنشان كرد: "قبلا نواي موسيقي ملي از تمام راههاي ارتباط چون تالارها، رسانه‌ها، مراسم، اعياد، سوگواري‌ها و ... به گوش مي‌رسيد، در صورتي كه در اين برهه هنرمندان محلي براي عرض اندام پيدا نمي‌كنند و همه جا را سكوتي سهمگين فراگرفته است."

وي گفت: "مخاطبي كه موسيقي ملي را نه مي‌شنود، نه ساز آن را مي‌بيند، نه اثري از آن در رسانه ملي و حتي كوچه و محل زندگي‌ش مشاهده مي‌كند، نبايد به چيزي كه نه ديده، نه شنيده و نه لمس كرده تعلق خاطري داشته باشد. اگر غير از اين باشد بايد به اين تعلق خاطر شك كرد!"

اصلاني رديف را مهم‌ترين سرچمشه براي ساخت موسيقي و آهنگ دانست و اضافه كرد: "هر چند رديف اصلي‌ترين منبع موسيقي به شمار مي‌آيد، اما با الهام از رديف هم مي‌توان آهنگ‌هايي نو و به سليقه مخاطب امروزي ساخت، بدون اينكه به اصل و هويت خود اين سنت خدشه‌اي وارد شود."