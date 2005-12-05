قائم ميرابيان در شيرجه برنز گرفت

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" دراين رقابت ها كه درسالن الحمد ورزشگاه الخليفه دوحه جريان دارد دررقابت هاي صبح امروزقائم ميرابيان درتخته يك مترموفق شد مدال برنز اين رشته را به دست آورد. دراين مسابقات كشورهاي قطر و كويت مدال طلا و نقره گرفتند.

تيم شيرجه كشورمان با چهارشيرجه رو دررقابت هاي غرب آسيا حضوردارد كه رقابت هاي خود را فردا دنبال خواهد كرد.