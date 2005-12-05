ايران و قطر براي سرگروهي به ميدان مي روند

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" از دوحه قطر تيم فوتبال كشورمان كه در نخستين ديدار خود موفق شد با نتيجه پر گل چهار بر صفر از سد تيم كويت بگذرد امروز و از گروه A اين رقابتها براي تعيين سرگروهي به مصاف تيم قطر ميزبان مسابقات خواهد رفت.

طي دو روز گذشته مطبوعات قطر تبليغات وسيعي پيرامون اين مسابقه به راه انداختند و از مردم شهر دوحه خواستند تا براي حمايت تيم ملي فوتبال كشورشان به ورزشگاه نادي القطر بيايند.

اين درحالي است كه رنه سيموئز با ابرازرضايت از نخستين ديدار تيم فوتبال اميد كشورمان اعلام كرده است ديدار اول تيم هاي قطر و كويت را از نزديك ديده است و تدابير ويژه اي براي اين ديدار در نظر دارد.

همچنين محمود ياوري مديرفني تيم اميد با دشوار توصيف كردن اين ديداراظهار داشت: ما براي پيروزي به ميدان خواهيم رفت و هيچ عاملي نمي تواند مرا ازرسيدن به اين هدف بازدارد.

بازيكنان تيم اميد در شرايط مطلوبي قرار دارند و ازهرنظر براي مسابقه امروزآماده اند. امروز همچنين تيم هاي فلسطين و عربستان از گروه B به رقابت مي پردازند. درچارچوب رقابت هاي فوتبال سومين دوره بازيهاي غرب آسيا روز گذشته از ديدار عقب افتاده تيم هاي سوريه و بحرين از گروه C به تساوي دو بر دو دست يافتند.